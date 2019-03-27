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§ NG.kz
Пенсионерка из России вышла на пробежку и пересекла казахстанскую границу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35295
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.03.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заблудившись, пожилая женщина прошла около 35 км. Ее нашли на территории Костанайской области. Об этом сегодня, 27 марта, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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§ лимон
Re: Пенсионерка из России вышла на пробежку и пересекла...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 889
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 27.03.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фигасе пробежка 35км по пересеченной местности
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* drakon
Пенсионерка из России вышла на пробежку и пересекла казахстанскую границу
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15965
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.03.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
фигасе пробежка 35км

Как - не оштрафовали?
Могли в шпионки - записать... :-o :lol:
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§ Nikola_Esil
Re: Пенсионерка из России вышла на пробежку и пересекла...
Nikola_Esil


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Сообщений: 9
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 27.03.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 30 лет иногда бывает что не разогнешься, а тут бабуля в 77 бегает
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§ Маркс
Re: Пенсионерка из России вышла на пробежку и пересекла...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 373
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 27.03.19 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм! Значит, есть все-таки проходы на границе. Теперь контрабандисты будут пытать бабушку насчет безопасного маршрута.
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§ Kot_Anubis
Re: Пенсионерка из России вышла на пробежку и пересекла...
Kot_Anubis


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Сообщений: 7
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.03.19 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Незаконное пересечение государственной границы, 392 ст УК РК. вроде штраф большой и выдворение на 5 лет. Что то про это не написали.
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§ лимон
Пенсионерка из России вышла на пробежку и пересекла казахстанскую границу
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 889
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 27.03.19 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kot_Anubis:


Статья 392. Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан 1. Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан вне пунктов пропуска через Государственную границу, а равно умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан в указанных пунктах, совершенное по подложным документам или с обманным использованием действительных документов третьих лиц, а равно с нарушением установленного порядка, - наказываются штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок до одного года, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.
ключевое слово Умышленное
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* Змея Подколодная
Re: Пенсионерка из России вышла на пробежку и пересекла...
Змея Подколодная


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Сообщений: 597
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.03.19 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЗОЖ! Молодец бабуля! Ну чуть чуть жару дала конечно)))
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§ Тот самый
Re: Пенсионерка из России вышла на пробежку и пересекла...
Тот самый


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Сообщений: 65
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец! К марафону готовится или сверхмарафону :lol: Или суточный бег ))
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§ директор пляжа
Re: Пенсионерка из России вышла на пробежку и пересекла...
директор пляжа


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Сообщений: 61
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 28.03.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да оставьте бабулю в покое. Статья, статья, сказали же - заблудилась! 77 лет куда ей штрафы и сроки? Всем бы в таком возрасте так бегать! молодец!
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