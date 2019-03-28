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§ NG.kz
Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35295
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.03.19 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последние события наглядно показали: нет границ удивительному! Уход с поста первого президента - это было ожидаемо, бурно пережито и, как ни крути, закономерно. Но то что происходило вслед за этим — воля ваша!
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§ Мурзилка
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 28.03.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Сейчас, смотрю, на грамотность редко кто смотрит. В интернет-изданиях скорость важнее. А потом чего-то требуем от наших детей...
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* maxsaf
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1713
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
Возможности не дают, их создают сами

Ничем не обоснованное утверждение, сказанное для красного словца.
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§ Мурзилка
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 28.03.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
т.к. кроме себя никого больше нет

Ну а кто вам еще нужен? Как говорится, помоги себе сам!
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§ Victor Yang
Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11377
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.03.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
Так этот цирк устраивает вот такая

Этот цирк устраивают руководители партии на местах. Концерты в честь переименования - это не смешно?
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§ Khalisi
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
Khalisi


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 28.03.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

А вас кто заставляет? Меня моя гражданская позиция и если Вы уж так внимательны, то знаете, что я высказываюсь крайне редко и только по тем поводам, которым считаю для себя необходимыми.
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* maxsaf
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1713
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:

Меня? Никто меня не заставляет, с чего вы так решили. Я тут по своей воле, и меня тут все устраивает :lol:
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§ Khalisi
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
Khalisi


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 28.03.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Ну тау и есть с кем поддержать достойную полемику))))
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§ dispetcher231
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
dispetcher231


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 03.08.18
Отправлено: 28.03.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ольга полностью с вами согласен насчет переименования, было такое ощущение что соревнуется кто первый мягко говоря "выслужиться".
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§ Анатолий Сальник
Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 28.03.19 - 12:07
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