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§ NG.kz
И такие водители просят акима области о помощи?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35292
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.03.19 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видеозапись, сделанную сегодня, 27 марта, на ул. Гагарина, недалеко от Центрального стадиона, прислал на WhatsApp "НГ" житель Костаная. Он остановился на светофоре вслед за автобусом маршрута № 10.
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§ Анатолий
Re: И такие водители просят акима области о помощи?
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 27.03.19 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вы думаете на такую низкую зарплату хороший водитель пойдёт работать? Какая оплата,такая и работа.
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§ Сергей_я
Re: И такие водители просят акима области о помощи?
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2702
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 27.03.19 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий:
А вы думаете на такую низкую зарплату хороший водитель пойдёт работать?

можно под слово "водитель" подставить вообще любую профессию в городе. 95% точно также работает.
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§ Анатолий
Re: И такие водители просят акима области о помощи?
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 27.03.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
95% точно также работает.

Тут не понятно, что Вы имели ввиду -на такую зарплату или также плохо.
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§ ZXC
Re: И такие водители просят акима области о помощи?
ZXC


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 27.03.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно заметил, что если человек плохо работает, сетуя на маленькую зарплату, то даже после повышения её, он всё равно плохо работает, только находя другую причину.
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§ Механик
И такие водители просят акима области о помощи?
Механик


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 31.05.13
Отправлено: 27.03.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И что если низкая зарплата нарушать? Он между прочим людей везет! А насчет низкой зарплаты можно и поспорить. Выручку у них никто не контролирует...
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§ Анатолий
И такие водители просят акима области о помощи?
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 27.03.19 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZXC:
Давно заметил, что если человек плохо работает, сетуя на маленькую зарплату,

Просто если оплата водителя будет достойная,то у Перевозчика будет возможность избавиться от такого водителя, так как будет конкурс, А так он ему за плохое обслуживание пассажиров ни чего сделать не сможет.

[Исправлено: Анатолий, 27.03.2019 - 18:13]
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§ Народное мнение
Re: И такие водители просят акима области о помощи?
Народное мнение


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 23.10.18
Отправлено: 27.03.19 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЭТО ПРОСТО УЖАААС. Вот это он нарушил. Сразу на вотсап, а возможно у него какие-то не поладки с машиной,и он видя, что пешеходов нету предворительно трогается, что бы не задерживать других.
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§ Алиса
Re: И такие водители просят акима области о помощи?
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4554
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 27.03.19 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а вЦитата:
Народное мнение:
а возможно у него какие-то не поладки с машиной,и он...

а может у него диарея и он торопится доехать до "пункта назначения" побыстрее...
ОН участник движения , который, к тому же, несет ответственность за пассажиров. Вы в том числе можете оказаться в этом маршруте у этого водителя. И в случае аварии не факт что первый будете истерить "водителя на мыло" .
Давайте будем соблюдать ПДД - независимо есть пешеходы или нет на переходе. В любой момент может выскочить кто-угодно на переход... и будет актуальнее выражение: " поздно пить боржоми"

ЗЫ: "не поладки" - пишется слитно.
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§ drakon
И такие водители просят акима области о помощи?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15965
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.03.19 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народное мнение:
а возможно у него какие-то не поладки с машиной,

А что, в Костанае можно ездить,
с неполадками в машине?
Например с неработающим тормозом?... :lol: Цитата:
Народное мнение:
видя, что пешеходов нету

Можно давать Газ?... :-o
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§ Анатолий
Re: И такие водители просят акима области о помощи?
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 27.03.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В среднем заработная плата водителей составляет порядка 198 тысяч тенге, — сообщил руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибеков.
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§ Медный
И такие водители просят акима области о помощи?
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2643
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 27.03.19 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как одно связано с другим? Люди что с вашей логикой?
Просят поднять зарплату, противопоставляется этому "наезд на зебру"?



[Исправлено: Медный, 27.03.2019 - 22:36]
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§ Медный
И такие водители просят акима области о помощи?
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2643
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 27.03.19 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народное мнение:
ЭТО ПРОСТО УЖАААС. Вот это он нарушил. Сразу на вотсап

Вот с этим соглашусь... это "реально канает за новость"
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