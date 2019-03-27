а вЦитата: Народное мнение:

а возможно у него какие-то не поладки с машиной,и он...

а может у него диарея и он торопится доехать до "пункта назначения" побыстрее...

ОН участник движения , который, к тому же, несет ответственность за пассажиров. Вы в том числе можете оказаться в этом маршруте у этого водителя. И в случае аварии не факт что первый будете истерить "водителя на мыло" .

Давайте будем соблюдать ПДД - независимо есть пешеходы или нет на переходе. В любой момент может выскочить кто-угодно на переход... и будет актуальнее выражение: " поздно пить боржоми"



ЗЫ: "не поладки" - пишется слитно.