/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Внезапные проверки столовых и кондитерских вводят в Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Внезапные проверки столовых и кондитерских вводят в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35291
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.03.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство здравоохранения разработало поправки о внезапных проверках объектов высокой эпидемической значимости, в число которых входят столовые в школах, магазины, рестораны и кондитерские.
Читать новость

§ drakon
Re: Внезапные проверки столовых и кондитерских вводят в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15965
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.03.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чё, 30 лет - не проверяли?... :lol:
Профайл

§ Маркс
Внезапные проверки столовых и кондитерских вводят в Казахстане
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 373
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 27.03.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вместо того, чтобы развивать производство, опять начинают плодить бездельников и коррупционеров, которые будут выпятив животы, с важным видом и папками в руках ходить по заведениям, пить и кушать за чужой счет и драть штрафы с работяг, которые и так еле сводят концы с концами.

Но самое главное, что как было всем плевать на здоровье нации, так и будет, а вот когда жуткими поборами и штрафами разорят последние предприятия, то толпы безработных хлынут на рынок труда, о котором никто до сих пор не озаботился, кроме как использовать его малочисленных представителей в качестве дойных коров, полученное молоко от которых быстро становится обезличенным и легко растворяется в непонятных бюджетных тратах.

Пусть эти радетели лучше наведут порядок на помойках, очистят улицы от грязи, не дают рубить деревья, остановят пылевые поезда, которые якобы чистят дороги, а на самом деле загрязняют город. Выступят за возврат географического времени, встанут бескомпромиссным кордоном на таможнях, не пропуская в страну вредные товары и продукты. Да хотя бы пусть в больницах своих наведут порядок. Может тогда люди и поверят в заботу об их здоровье и эпидемиологической безопасности. А ходить штрафовать других ума много не надо, любому человеку дайте полномочия и корочку, а к чему прикопаться он быстро найдет.
Профайл

§ Victor Yang
Внезапные проверки столовых и кондитерских вводят в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11374
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.03.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
с важным видом и папками в руках ходить по заведениям, пить и кушать за чужой счет и драть штрафы с работяг, которые и так еле сводят концы с концами.

То есть, возможность потенциального отравления посетителей - это так - неважно? Да, вероятность маленькая, но если это случится - это будет массово. Здесь то же самое, что и с пожарами - все нормы планировочных решений зданий предусмотрены эвакуации в случае пожара, но нарушения могут и не выявиться, поскольку сама вероятность пожара низкая. А проверять наш общепит нужно, чтобы не случилось массовой трагедии.
Цитата:
drakon:
А чё, 30 лет - не проверяли?...

Насколько я знаю, внезапных проверок не было, а последние лет 10 был мораторий на проверки без заявлений.
Профайл

§ Маркс
Внезапные проверки столовых и кондитерских вводят в Казахстане
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 373
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 27.03.19 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А проверять наш общепит нужно, чтобы не случилось массовой трагедии.

Массовая трагедия случится скорее от качества водопроводной воды или от завезенного из южных стран очередного вируса в пропущенном на таможне товаре. Мне нравятся люди, верующие в проверки. Любой, у кого рыльце в пушку, подсуетится, обойдет эту жалкую проверку и предоставит нужные, но немножко липовые документы.

А кого-то и совсем проверять не будут, потому что у них есть волосатая лапа и высокая крыша. От этих и стоит ждать беды, не верю я в честность ушлых, не портящих борозды. Но проверять, как обычно, будут старательных лошков, которые пытаются барахтаться в бурном море предпринимательства, но им старательно подрезают ласты всякими инспекциями и проверками, пока они не плюнут и не закроются, чтобы дружно повиснуть на шее оставшихся налогоплательщиков.
Цитата:
Victor Yang:
Насколько я знаю, внезапных проверок не было, а последние лет 10 был мораторий на проверки без заявлений.

Ну и что, за 10 лет были массовые отравления? Как раз это и доказывает, что все эти проверки нужны только для разведения коррупции и осваивания выбитых денег приближенными к кормушке лицами.
Профайл

§ Victor Yang
Внезапные проверки столовых и кондитерских вводят в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11374
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.03.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
предоставит нужные, но немножко липовые документы

Причём здесь документы? Документы - полбеды. Может быть нарушена технологическая поточность, нарушена вытяжная и приточная вентиляция над тепловым оборудованием, не соблюдается порядок мойки столовой и кухонной посуды.
Цитата:
Маркс:
Ну и что, за 10 лет были массовые отравления?

А ты хочешь чтобы они случились - и тогда в проверки поверишь? Их может не быть ещё 20 лет, а на 21 год могут и случится. Ты был бы готов рискнуть своими родственниками? И, кстати, вот же: https://www.inform.kz/ru/otravlenie-morozhenym-v-shymkente-kiosk-ni-razu-ne-proveryali_a3207383
Профайл

§ Маркс
Внезапные проверки столовых и кондитерских вводят в Казахстане
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 373
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 27.03.19 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang: Может быть нарушена технологическая поточность, нарушена вытяжная и приточная вентиляция над тепловым оборудованием, не соблюдается порядок мойки столовой и кухонной посуды.

Вытяжная и приточная вентиляция проверяется один раз при вводе объекта в эксплуатацию, а вот правильное использование оборудования и порядок мойки посуды проверить невозможно. Невозможно проверить так же пищевую и эпидемиологическую безопасность. Сегодня повар может быть трезв и аккуратен, а завтра пьян и не в состоянии отличить соль от какой-нибудь химии для мойки пола. А еще сегодня он проверится в больнице на отсутствие глистов, а завтра их где-нибудь подцепит, то как это проверять?

Ну вот придешь ты с проверкой и увидишь, что при тебе моют посуду как положено, а когда ты уйдешь, ты будешь уверен, что мойщики не начнут экономить воду и моечные средства? Ну и к чему тогда эти проверки? Но даже если ты внезапно поймаешь мойщика и возьмешь долгожданный штраф, этим самым только подхлестнешь его экономить еще больше.
Цитата:
Victor Yang:
А ты хочешь чтобы они случились - и тогда в проверки поверишь?

А ты хочешь, чтобы несчастье случилось при проверках и тогда поверишь, что проверки бесполезны. Вряд ли какой-то косяк, который может случиться зависит от проверок. Это зависит от честности и чистоплотности человека, занимающегося этим бизнесом. И проверки могут оказать только негативное, раздражающее воздействие на предпринимателя, тем более оштрафованного. А проверки проводятся только для этого, проверяющим же надо отчитываться о своей работе, оправдывать свою зарплату. К чему им чье-то здоровье?
Цитата:
Victor Yang:
И, кстати, вот же: https://www.inform.kz/ru/otravlenie-morozhenym-v-shymkente-kiosk-ni-razu-ne-proveryali_a3207383

Интересно, будут ли теперь искать стафилококки и сальмонеллёз на костанайских ярмарках? Какими спецмашинами туда привозят товар, есть ли там приточная вентиляция, соблюдаются ли требования гигиены и особенно порядок мойки рук и посуды?
Профайл

§ Victor Yang
Внезапные проверки столовых и кондитерских вводят в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11374
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.03.19 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
а вот правильное использование оборудования

Это ещё почему? Зайти в горячий цех - и увидеть работает или нет. Ещё есть поточность - например, не допускаются встречные потоки сырых и готовых продуктов, чистой и грязной посуды. И наличие проёмов для этих потоков очень легко проверить.
Цитата:
Маркс:
и порядок мойки посуды проверить невозможно.

Хотя бы наличие нужного количества ванн с нужным количеством секций можно проверить.
Цитата:
Маркс:
будут ли теперь искать стафилококки и сальмонеллёз на костанайских ярмарках?

А ярмарки - объекты общепита?
Цитата:
Маркс:
А еще сегодня он проверится в больнице на отсутствие глистов, а завтра их где-нибудь подцепит, то как это проверять?

Ты один такой умный? Периодичность таких проверок установлена не просто так.
Цитата:
Маркс:
Вряд ли какой-то косяк, который может случиться зависит от проверок. Это зависит от честности и чистоплотности человека, занимающегося этим бизнесом.

Вот честность и чистоплотность проверять и нужно. Да и относительно всё это - бизнесмен даже понятия может не иметь, что при тех или иных действиях или бездействиях повышается вероятность человеческого фактора.
Цитата:
Маркс:
и не в состоянии отличить соль от какой-нибудь химии для мойки пола.

Вот в том-то и дело - не должно быть на рабочем месте повара химии для пола - для неё есть специальное место, куда он даже заходить не должен.

Запомни, Маркс - все правила написаны кровью и не просто так. Если они есть - значит, когда-то были прецеденты. И уповать на честность предпринимателя или директора - это будет лотерея. Тем более, что он работает не один, а с разными людьми - они могут быть невнимательными, злобными, уставшими и проч. И надо всеми путями исключить любую случайность - на это нормы и направлены.

Вот зарекался отвечать тебе. Ты же ничуть не лучше 112-го в своих логических умозаключениях. Но я больше не буду.
Профайл

§ Маркс
Внезапные проверки столовых и кондитерских вводят в Казахстане
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 373
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 27.03.19 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang: Хотя бы наличие нужного количества ванн с нужным количеством секций можно проверить.

Наличие никак не означает их использование.
Цитата:
Victor Yang: А ярмарки - объекты общепита?

Ярмарки - это магазины, а они указаны в статье. Читай внимательно!
Цитата:
Victor Yang: Ты один такой умный? Периодичность таких проверок установлена не просто так ... Запомни, Маркс - все правила написаны кровью и не просто так.

Правила были написаны в то время, когда главным было здоровье народа, а не деньги. С тех пор многое изменилось и сегодня за деньги плюют и на правила, и на кровь, которой они написаны.
Цитата:
Victor Yang: И уповать на честность предпринимателя или директора - это будет лотерея.

Такая же лотерея уповать на честность проверяющих.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 131
Пользователей: 0
Всего: 131

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх