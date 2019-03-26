Цитата: Маркс:

а вот правильное использование оборудования

Это ещё почему? Зайти в горячий цех - и увидеть работает или нет. Ещё есть поточность - например, не допускаются встречные потоки сырых и готовых продуктов, чистой и грязной посуды. И наличие проёмов для этих потоков очень легко проверить.

Цитата: Маркс:

и порядок мойки посуды проверить невозможно.

Хотя бы наличие нужного количества ванн с нужным количеством секций можно проверить.

Цитата: Маркс:

будут ли теперь искать стафилококки и сальмонеллёз на костанайских ярмарках?

А ярмарки - объекты общепита?

Цитата: Маркс:

А еще сегодня он проверится в больнице на отсутствие глистов, а завтра их где-нибудь подцепит, то как это проверять?

Ты один такой умный? Периодичность таких проверок установлена не просто так.

Цитата: Маркс:

Вряд ли какой-то косяк, который может случиться зависит от проверок. Это зависит от честности и чистоплотности человека, занимающегося этим бизнесом.

Вот честность и чистоплотность проверять и нужно. Да и относительно всё это - бизнесмен даже понятия может не иметь, что при тех или иных действиях или бездействиях повышается вероятность человеческого фактора.

Цитата: Маркс:

и не в состоянии отличить соль от какой-нибудь химии для мойки пола.

Вот в том-то и дело - не должно быть на рабочем месте повара химии для пола - для неё есть специальное место, куда он даже заходить не должен.



Запомни, Маркс - все правила написаны кровью и не просто так. Если они есть - значит, когда-то были прецеденты. И уповать на честность предпринимателя или директора - это будет лотерея. Тем более, что он работает не один, а с разными людьми - они могут быть невнимательными, злобными, уставшими и проч. И надо всеми путями исключить любую случайность - на это нормы и направлены.



Вот зарекался отвечать тебе. Ты же ничуть не лучше 112-го в своих логических умозаключениях. Но я больше не буду.