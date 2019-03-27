лимон Пенсионерка из России вышла на пробежку и пересекла казахстанскую границу #6





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Регистрация: 21.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:41 Цитата: Kot_Anubis:





Статья 392. Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан 1. Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан вне пунктов пропуска через Государственную границу, а равно умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан в указанных пунктах, совершенное по подложным документам или с обманным использованием действительных документов третьих лиц, а равно с нарушением установленного порядка, - наказываются штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок до одного года, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.

ключевое слово Умышленное