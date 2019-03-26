Цитата: Victor Yang: Может быть нарушена технологическая поточность, нарушена вытяжная и приточная вентиляция над тепловым оборудованием, не соблюдается порядок мойки столовой и кухонной посуды.

Вытяжная и приточная вентиляция проверяется один раз при вводе объекта в эксплуатацию, а вот правильное использование оборудования и порядок мойки посуды проверить невозможно. Невозможно проверить так же пищевую и эпидемиологическую безопасность. Сегодня повар может быть трезв и аккуратен, а завтра пьян и не в состоянии отличить соль от какой-нибудь химии для мойки пола. А еще сегодня он проверится в больнице на отсутствие глистов, а завтра их где-нибудь подцепит, то как это проверять?



Ну вот придешь ты с проверкой и увидишь, что при тебе моют посуду как положено, а когда ты уйдешь, ты будешь уверен, что мойщики не начнут экономить воду и моечные средства? Ну и к чему тогда эти проверки? Но даже если ты внезапно поймаешь мойщика и возьмешь долгожданный штраф, этим самым только подхлестнешь его экономить еще больше.

Цитата: Victor Yang:

А ты хочешь чтобы они случились - и тогда в проверки поверишь?

А ты хочешь, чтобы несчастье случилось при проверках и тогда поверишь, что проверки бесполезны. Вряд ли какой-то косяк, который может случиться зависит от проверок. Это зависит от честности и чистоплотности человека, занимающегося этим бизнесом. И проверки могут оказать только негативное, раздражающее воздействие на предпринимателя, тем более оштрафованного. А проверки проводятся только для этого, проверяющим же надо отчитываться о своей работе, оправдывать свою зарплату. К чему им чье-то здоровье?

Цитата: Victor Yang:

И, кстати, вот же: https://www.inform.kz/ru/otravlenie-morozhenym-v-shymkente-kiosk-ni-razu-ne-proveryali_a3207383 И, кстати, вот же:

Интересно, будут ли теперь искать стафилококки и сальмонеллёз на костанайских ярмарках? Какими спецмашинами туда привозят товар, есть ли там приточная вентиляция, соблюдаются ли требования гигиены и особенно порядок мойки рук и посуды?