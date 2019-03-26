alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #519





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3206

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:55 кстати я тоже давно воробьев не видел.

может они после пенкования улетели.



про дроздов, угадай с одной ноты, кто пел.



Вы слыхали, как поют дрозды,

Нет не те дрозды, не полевые

,А дрозды, волшебники дрозды

,Певчие избранники России.

Вот они расселись по лесам,

Зазвучали до самозабвенья,

Узнаю я их по голосам.

Звонких повелителей мгновенья.