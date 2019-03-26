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§ NG.kz
Внезапные проверки столовых и кондитерских вводят в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35288
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.03.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство здравоохранения разработало поправки о внезапных проверках объектов высокой эпидемической значимости, в число которых входят столовые в школах, магазины, рестораны и кондитерские.
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* drakon
Re: Внезапные проверки столовых и кондитерских вводят в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15959
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.03.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чё, 30 лет - не проверяли?... :lol:
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* Маркс
Внезапные проверки столовых и кондитерских вводят в Казахстане
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 369
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 27.03.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вместо того, чтобы развивать производство, опять начинают плодить бездельников и коррупционеров, которые будут выпятив животы, с важным видом и папками в руках ходить по заведениям, пить и кушать за чужой счет и драть штрафы с работяг, которые и так еле сводят концы с концами.

Но самое главное, что как было всем плевать на здоровье нации, так и будет, а вот когда жуткими поборами и штрафами разорят последние предприятия, то толпы безработных хлынут на рынок труда, о котором никто до сих пор не озаботился, кроме как использовать его малочисленных представителей в качестве дойных коров, полученное молоко от которых быстро становится обезличенным и легко растворяется в непонятных бюджетных тратах.

Пусть эти радетели лучше наведут порядок на помойках, очистят улицы от грязи, не дают рубить деревья, остановят пылевые поезда, которые якобы чистят дороги, а на самом деле загрязняют город. Выступят за возврат географического времени, встанут бескомпромиссным кордоном на таможнях, не пропуская в страну вредные товары и продукты. Да хотя бы пусть в больницах своих наведут порядок. Может тогда люди и поверят в заботу об их здоровье и эпидемиологической безопасности. А ходить штрафовать других ума много не надо, любому человеку дайте полномочия и корочку, а к чему прикопаться он быстро найдет.
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§ Victor Yang
Внезапные проверки столовых и кондитерских вводят в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11372
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.03.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
с важным видом и папками в руках ходить по заведениям, пить и кушать за чужой счет и драть штрафы с работяг, которые и так еле сводят концы с концами.

То есть, возможность потенциального отравления посетителей - это так - неважно? Да, вероятность маленькая, но если это случится - это будет массово. Здесь то же самое, что и с пожарами - все нормы планировочных решений зданий предусмотрены эвакуации в случае пожара, но нарушения могут и не выявиться, поскольку сама вероятность пожара низкая. А проверять наш общепит нужно, чтобы не случилось массовой трагедии.
Цитата:
drakon:
А чё, 30 лет - не проверяли?...

Насколько я знаю, внезапных проверок не было, а последние лет 10 был мораторий на проверки без заявлений.
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* Маркс
Внезапные проверки столовых и кондитерских вводят в Казахстане
Маркс


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Сообщений: 369
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 27.03.19 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А проверять наш общепит нужно, чтобы не случилось массовой трагедии.

Массовая трагедия случится скорее от качества водопроводной воды или от завезенного из южных стран очередного вируса в пропущенном на таможне товаре. Мне нравятся люди, верующие в проверки. Любой, у кого рыльце в пушку, подсуетится, обойдет эту жалкую проверку и предоставит нужные, но немножко липовые документы.

А кого-то и совсем проверять не будут, потому что у них есть волосатая лапа и высокая крыша. От этих и стоит ждать беды, не верю я в честность ушлых, не портящих борозды. Но проверять, как обычно, будут старательных лошков, которые пытаются барахтаться в бурном море предпринимательства, но им старательно подрезают ласты всякими инспекциями и проверками, пока они не плюнут и не закроются, чтобы дружно повиснуть на шее оставшихся налогоплательщиков.
Цитата:
Victor Yang:
Насколько я знаю, внезапных проверок не было, а последние лет 10 был мораторий на проверки без заявлений.

Ну и что, за 10 лет были массовые отравления? Как раз это и доказывает, что все эти проверки нужны только для разведения коррупции и осваивания выбитых денег приближенными к кормушке лицами.
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