Маркс Внезапные проверки столовых и кондитерских вводят в Казахстане #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 369

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:43 Вместо того, чтобы развивать производство, опять начинают плодить бездельников и коррупционеров, которые будут выпятив животы, с важным видом и папками в руках ходить по заведениям, пить и кушать за чужой счет и драть штрафы с работяг, которые и так еле сводят концы с концами.



Но самое главное, что как было всем плевать на здоровье нации, так и будет, а вот когда жуткими поборами и штрафами разорят последние предприятия, то толпы безработных хлынут на рынок труда, о котором никто до сих пор не озаботился, кроме как использовать его малочисленных представителей в качестве дойных коров, полученное молоко от которых быстро становится обезличенным и легко растворяется в непонятных бюджетных тратах.



Пусть эти радетели лучше наведут порядок на помойках, очистят улицы от грязи, не дают рубить деревья, остановят пылевые поезда, которые якобы чистят дороги, а на самом деле загрязняют город. Выступят за возврат географического времени, встанут бескомпромиссным кордоном на таможнях, не пропуская в страну вредные товары и продукты. Да хотя бы пусть в больницах своих наведут порядок. Может тогда люди и поверят в заботу об их здоровье и эпидемиологической безопасности. А ходить штрафовать других ума много не надо, любому человеку дайте полномочия и корочку, а к чему прикопаться он быстро найдет.