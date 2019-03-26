Серый волк Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная #20





(Пользователи) Сообщений: 10008

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 02:05 Цитата: maxsaf:

Хороший вопрос. Я в теме высказывался про завод - дохлый номер. Железная неотапливаемая коробка зимой не работает. Летом тоже. И в дождь. Ну и когда ветер. Хороший вопрос. Я в теме высказывался про завод - дохлый номер. Железная неотапливаемая коробка зимой не работает. Летом тоже. И в дождь. Ну и когда ветер.

Опять обманули государство? Удивительно?



Пора увидеть и сажать этих ЗИЦ-председателей.

Составы преступлений просто невозможно не заметить.

Хотя в городе и мало чего осталось из былой городской собственности, но нанести ущерба ещё очень много можно.



И именно потому, что никто не видит воровство деревьев, они могут просто плевать на людей и пусть хоть всё засыпется мусором и выглядит ещё более чудовищно.

Некоторые ещё ублажать их пытаются. На встречи ходят и говорят ай-яй-яй у нас рубят.

На что наглые морды разглагольствовали об обрезке.

Туда надо было идти только с республиканским прокурором, чтоб уехать с этой встрече преступники могли только на зарешеченной машине.



А мелкие ветки их да, абсолютно не интересуют. В этом летом мог любой ездящий на 18 двухэтажном автобусе убедиться. Автобус местами не мог ехать в правом ряду, ибо его ветки били совсем не обрезанные где надо.

Видео этого явления, где им не нужны мелкие ветки и они мешают городскому транспорту:

https://www.youtube.com/watch?v=nwMry5JXyDo&feature=youtu.be