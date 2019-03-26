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≡ Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35288
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.03.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весна … время романтичное, несущее надежду на лучшее. Но, как говорится, всё это лирика для цивилизованных стран, практичных, культурных и умных людей.
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§ elektron
Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2713
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.03.19 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//А на порядке у мусорок только разориться можно.//

А как же мусороперерабатывающий завод в Затабольске, что зря всё что ли опять?
Да с компенсацией от акимата. Там то только и должны ждать мусор с города.
С возможностью четырёхкратного увеличения переработки мусора по всей области :lol:
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§ maxsaf
Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1702
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Вы сами то видели спиленые кроны? Что там продавать? Это и бесплатно никто не заберет. Вам надо - приходите, забирайте эти сырые ветки. Я понимаю, ствол, дрова, но вы же сами периодически показываете фотки стволов с обрубленой кроной, стоящих одиноко. И почему их на дрова не забирают?
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§ maxsaf
Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1702
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спиливание крон - бабки, посадка саженцев - бабки. Тут спору нет. Но продажу веток вы зря в общую кучу с аргументами сваливаете. От этого аргументы скуднеют.

[Исправлено: maxsaf, 26.03.2019 - 23:34]
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§ maxsaf
Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1702
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А как же мусороперерабатывающий завод в Затабольске

Хороший вопрос. Я в теме высказывался про завод - дохлый номер. Железная неотапливаемая коробка зимой не работает. Летом тоже. И в дождь. Ну и когда ветер. :lol:
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§ Серый волк
Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10008
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.03.19 - 01:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Специально для плохо видящих отдельных граждан и правоохранительных органов:
На фото находится состав преступления по статье ВАНДАЛИЗМ.

Готов побиться об заклад, что статьи коррупция и ненадлежащее выполнение служебных обязанностей и ещё целый букет пышет яркими красками.
КАМАЗы вывезенной древесины такие незаметные, маленькие, и наверное невидимые. :-)

Для полноты картины можно в поиск по сайту ввести "кронирование" "Обрезка", "уничтожение"
Волосы дыбом встанут от массовости.
Возьмем только первые попавшиеся, там их просто список длинный найденного.
https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=619&storyid=24401

https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=579&storyid=23634

https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=555&storyid=23194

https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=510&storyid=22370

комментарии вот тут прочитайте, кроме фото и текста:
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=26918

А здесь текст человека, который попытлася посчитать уничтоженые скверы.
Он далеко не все смог посчитать
- территория рядом с Центр рынком, где сейчас «нижняя оптовка»;
- сквер по ул. Карбышева, от ул. Чернышевского до ул. Гвардейской;
- сквер по ул. Абая, от ул. Л. Беды до ул. Красноармейской;
- сквер от ЖД больницы до ул. Гагарина;
- сквер в пос. Узкая колея;
- сквер на стыке ул. Комарова и Строительной;
- сквер между ул. Баймагамбетова и бывшим кладбищем;
- сквер между бассейном, индустр. колледжем.
- сквер за кт «Арман».
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§ Серый волк
Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10008
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.03.19 - 02:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Хороший вопрос. Я в теме высказывался про завод - дохлый номер. Железная неотапливаемая коробка зимой не работает. Летом тоже. И в дождь. Ну и когда ветер. :lol:

Опять обманули государство? Удивительно? :lol:

Пора увидеть и сажать этих ЗИЦ-председателей.
Составы преступлений просто невозможно не заметить.
Хотя в городе и мало чего осталось из былой городской собственности, но нанести ущерба ещё очень много можно.

И именно потому, что никто не видит воровство деревьев, они могут просто плевать на людей и пусть хоть всё засыпется мусором и выглядит ещё более чудовищно.
Некоторые ещё ублажать их пытаются. На встречи ходят и говорят ай-яй-яй у нас рубят.
На что наглые морды разглагольствовали об обрезке.
Туда надо было идти только с республиканским прокурором, чтоб уехать с этой встрече преступники могли только на зарешеченной машине.

А мелкие ветки их да, абсолютно не интересуют. В этом летом мог любой ездящий на 18 двухэтажном автобусе убедиться. Автобус местами не мог ехать в правом ряду, ибо его ветки били совсем не обрезанные где надо.
Видео этого явления, где им не нужны мелкие ветки и они мешают городскому транспорту:
https://www.youtube.com/watch?v=nwMry5JXyDo&feature=youtu.be
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§ Kairat stayer
Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 836
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.03.19 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Всем бы так загнивать, да? Зависть - злая штука.


Не завидую, во всяких ток-шоу так говорят, что они загнивает, всё познаётся в сравнении, вот посмотрел на ихние мусорки, действительно не сравнить с нашими.
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* Маркс
Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 369
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 27.03.19 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Привыкли , что все за порогом квартиры - не свое . Да и порядок надо просто насаждать железной рукой . Иначе народ не понимает .

Можно было же поставить видеокамеры и следить за порядком. Но это же тогда участковым милиционерам работать нужно, а не придумывать, как срубить палки, бабки и грамотно отчитаться перед начальством. Бомжей пару раз шугануть, чтобы не копались в бачках, раскидывая все вокруг. А тех, кто не понимает с первого раза по хорошему и продолжает свинячить, в административном порядке заставить отработать на благо двора 15 суток по поддержке чистоты.

Вон Казахтелеком везде расставляет камеры, пусть в качестве благотворительности и рекламы по одной на "экоуголки" направит, а полиция проследит за порядком. Со временем все привыкнут ходить строем под камерами и воцарится порядок. Правильно пишет Гога, без железной руки и острого глаза на начальном этапе никак не обойтись.
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§ Гога
Re: Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 729
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.03.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Маркс
Код:
без железной руки и острого глаза на начальном этапе Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34186&start=15#comment_1
- Но ко всему начальству это неплохо бы применить !!
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