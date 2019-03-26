|Цитата:
Гога:
Привыкли , что все за порогом квартиры - не свое . Да и порядок надо просто насаждать железной рукой . Иначе народ не понимает .
Можно было же поставить видеокамеры и следить за порядком. Но это же тогда участковым милиционерам работать нужно, а не придумывать, как срубить палки, бабки и грамотно отчитаться перед начальством. Бомжей пару раз шугануть, чтобы не копались в бачках, раскидывая все вокруг. А тех, кто не понимает с первого раза по хорошему и продолжает свинячить, в административном порядке заставить отработать на благо двора 15 суток по поддержке чистоты.
Вон Казахтелеком везде расставляет камеры, пусть в качестве благотворительности и рекламы по одной на "экоуголки" направит, а полиция проследит за порядком. Со временем все привыкнут ходить строем под камерами и воцарится порядок. Правильно пишет Гога, без железной руки и острого глаза на начальном этапе никак не обойтись.