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§ NG.kz
И такие водители просят акима области о помощи?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35288
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.03.19 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видеозапись, сделанную сегодня, 27 марта, на ул. Гагарина, недалеко от Центрального стадиона, прислал на WhatsApp "НГ" житель Костаная. Он остановился на светофоре вслед за автобусом маршрута № 10.
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* Анатолий
Re: И такие водители просят акима области о помощи?
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 158
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 27.03.19 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вы думаете на такую низкую зарплату хороший водитель пойдёт работать? Какая оплата,такая и работа.
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§ Сергей_я
Re: И такие водители просят акима области о помощи?
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2702
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 27.03.19 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий:
А вы думаете на такую низкую зарплату хороший водитель пойдёт работать?

можно под слово "водитель" подставить вообще любую профессию в городе. 95% точно также работает.
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* Анатолий
Re: И такие водители просят акима области о помощи?
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 158
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 27.03.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
95% точно также работает.

Тут не понятно, что Вы имели ввиду -на такую зарплату или также плохо.
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