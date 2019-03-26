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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15959
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.03.19 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
что за хрень?

Масло, с Морской Солью.
ПРЕЗИДЕНТ, называется... :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15959
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.03.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С пятницы - небыл в центре, а сегодня-

телефонной будки уже - нету. Вот такой
телефон поставили, для бесплатной
экстренной связи... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3201
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
для бесплатной экстренной связи...


С Путиным сразу соединят?
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§ Сыкымы
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 869
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 26.03.19 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
телефонной будки уже - нету.

Как без будки-то? В дождь, снег - аппарат намокнет и сломается...
Цитата:
drakon:
для бесплатной экстренной связи...

А 0800 - это небесплатная справочная? Платёжная карта нарисована...
А на стенде фотки - это как у нас, типа "Их разыскивает полиция"? :-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15959
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.03.19 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Как без будки-то? В дождь, снег - аппарат намокнет и сломается...

Да ещё - Пыльные Бури... :-o Цитата:
Сыкымы:
А 0800 - это небесплатная справочная?

Может - быть,не знаю.Но монето или купюро
приемников - нету. Аппарат сам - обследовал.
В 16 часов опять туда поеду, всё проверюЦитата:
Сыкымы:
"Их разыскивает полиция"?

Нет это стенд политических партий,
входящих в Совет Коммуны...
:lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3201
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Воробьи то прелетели, ты не ответи
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15959
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.03.19 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Воробьи то прелетели, ты не ответи

Так они и не улетали.
Ваще тут воробьёв - мало.
Всяких птичек - много, но
вот их - мало... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15959
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.03.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, самое главное,чтобы Дрозды не

прилетали. А то вот - взошёл первый
лук, а они землю - ковыряют, дождевых
червей - ищут... :lol: :oops:
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