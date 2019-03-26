Kairat stayer Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Весеннее обострение #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 836

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:47 Цитата: alex_60:

тут вариантов для бегунов нет.. надеюсь это всем понятно. на севере.



Унитарное государство, причём тут север или юг, во всех ветках людей на национальности делишь. По большому счёту ранее долгое время в разные периоды славянские и тюркские народы начиная с гуннов и.т.д. жили в симбиозе, а не в противостояниях и дальше будем жить в мире и согласии. Лингвист, доктор исторических наук, институт востоковедения РАН РФ Дмитрий Петров в заблуждение вводить не будет, гунны, половцы, печенеги, кыпчаки, моголы наши предки, Гумилёв много писал об этом в своих трудах, да и в китайских летописях отражено.



Подробнее здесь: https://www.youtube.com/watch?v=ZN_F-V1Hu0A