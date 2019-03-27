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§ NG.kz
Напёрсточница выплатит более полумиллиона тенге штрафа в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35288
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.03.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
29-летняя жительница Рудного Юлия Волкова три года назад уже привлекалась за участие в азартных играх. Ее оштрафовали, но штраф молодая женщина до сих пор не оплатила. Сегодня, 27 марта, в специализированном административном суде Костаная Волкову признали вновь признали виновной по той же статье.
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§ Хозяин
Re: Напёрсточница выплатит более полумиллиона тенге штрафа в...
Хозяин


(Пользователи)
Сообщений: 47
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 27.03.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Зазывалы якобы выигрывают, а доверчивые люди потом проигрывают. Волкова поставить на кон 5 000 тенге, а в случае победы выигрыш увеличивал его в 2 раза"
Мне одному мозг корёжит этими предложениями?
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§ Гога
Re: Напёрсточница выплатит более полумиллиона тенге штрафа в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 729
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.03.19 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Хозяин
Вполне нормально ! Прочел несколько раз . Это же прямая речь - или речь от первого лица ??
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§ Ольга Колоколова
Re: Напёрсточница выплатит более полумиллиона тенге штрафа в...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2307
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 27.03.19 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мне одному мозг корёжит этими предложениями?
Есть такое дело. Вернее - было. Речь действительно прямая, но да, коряво получилось. Исправили, спасибо
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