Цитата: Добринцофф:

Мне кто нибудь объяснит,почему я живя в Затобольске и наблюдая каждый день как дети по колено в грязище идут в школу,должен радоваться, что где то в 700км от меня есть прекрасный город,на строительство которого в течении многих лет идут колосальные средства,а теперь ещё и на бесполезное никчемное переименование уйдёт 43млрд,вожможно даже тех денег из которых людям в других городах наконец то могли сделать элементарный асфальт? Ну чему я должен радоваться?

Ну, про 43 млрд - неизвестно откуда взявшийся вброс. Это огромные деньги и просто на смену документов это очень много. Про деньги тоже верно, но я немного о другом.

Просто. Сменили. Название. И концерт. Что это за событие - у нас всё и вся переименовывают все годы независимости, а тут - всё, неподдельная радость!