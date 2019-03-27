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§ NG.kz
Районный аким извинился за отстрел бродячих собак
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35286
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.03.19 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проблему поднял создатель объединения "Атырау. Маленькая страна", которое занимается лечением детей с помощью породистых собак, Ерлан Кумискалиев. На своей странице в Facebook он написал, что в самом центре района ведется отстрел собак.
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§ Тот самый
Re: Районный аким извинился за отстрел бродячих собак
Тот самый


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Сообщений: 59
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 27.03.19 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совет для тех, кому жалко бродячих собак: НЕ КОРМИТЕ! У собак всё четко: много еды - больше потомство. Никогда не кормите! И всё, проблема решится естественным путем.

Аким зря извиняется, он работает. А всем общественникам для профилактики можно колоть курс от бешенства, сейчас это 6 уколов, а не 40 как раньше, но всё-таки приятного мало и может оставит какую-то мысль в мозгу. И вопрос надо или не надо отстреливать отпадет сам собой. Конечно, отлично когда есть приют для собак, возможно кто-то заберет себе, но у нас это не очень работает.
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§ Тот самый
Re: Районный аким извинился за отстрел бродячих собак
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 27.03.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вам еще история. В микрорайонах 5,6,7,8,9 парков и прочих общественных пространств нет, поэтому люди с детьми часто прогуливаются (на велосипедах в том числе) по тихим улочкам 6 микрорайона. Сейчас стало спокойно, но еще лет 6-7 назад там были стаи бродячих собак.

Откуда как думаете? А те, кто строит коттеджи в 6 мкрне заботливо привозили еду дворняжкам, прикармиливали, чтобы те охраняли территорию. Потом человек бросает стройку, а собаки уже есть и дальше плодятся. Одно время по улице от Стеклоцентра параллельно Карбышева вообще было не пройти, до 15 штук я их в том месте насчитывал. Вечером вся стая срывалась в рейд по мусоркам района. И псы были внушительные, некоторые чуть меньше немецкой овчарки были.

Естественно люди стали подавать заявки в акиматовскую службу занимающуюся отстрелом, потому что вечером мусор нормально не вынесешь. Но там всё не так просто как пишут в этой статье "одним выстрелом убил троих". Ага, попробуй поймай их, тем более попади из ружья. Не получалось у них их отловить, собаки чувствуют такое. Но коттеджи достроили и проблема как-то решилась сама собой, теперь собак нет. Наверное хозяева коттеджей сами и потравили своих старых сторожей.
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§ alex_60
Районный аким извинился за отстрел бродячих собак
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3201
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.03.19 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
А всем общественникам для профилактики можно колоть курс от бешенства, сейчас это 6 уколов, а не 40 как раньше, но всё-таки приятного мало и может оставит какую-то мысль в мозгу.


жестко. может расстрелять сразу, чтобы не мучились?
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