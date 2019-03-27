Тот самый Re: Районный аким извинился за отстрел бродячих собак #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 59

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:05 Вот вам еще история. В микрорайонах 5,6,7,8,9 парков и прочих общественных пространств нет, поэтому люди с детьми часто прогуливаются (на велосипедах в том числе) по тихим улочкам 6 микрорайона. Сейчас стало спокойно, но еще лет 6-7 назад там были стаи бродячих собак.



Откуда как думаете? А те, кто строит коттеджи в 6 мкрне заботливо привозили еду дворняжкам, прикармиливали, чтобы те охраняли территорию. Потом человек бросает стройку, а собаки уже есть и дальше плодятся. Одно время по улице от Стеклоцентра параллельно Карбышева вообще было не пройти, до 15 штук я их в том месте насчитывал. Вечером вся стая срывалась в рейд по мусоркам района. И псы были внушительные, некоторые чуть меньше немецкой овчарки были.



Естественно люди стали подавать заявки в акиматовскую службу занимающуюся отстрелом, потому что вечером мусор нормально не вынесешь. Но там всё не так просто как пишут в этой статье "одним выстрелом убил троих". Ага, попробуй поймай их, тем более попади из ружья. Не получалось у них их отловить, собаки чувствуют такое. Но коттеджи достроили и проблема как-то решилась сама собой, теперь собак нет. Наверное хозяева коттеджей сами и потравили своих старых сторожей.