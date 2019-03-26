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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11371
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.03.19 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Мне кто нибудь объяснит,почему я живя в Затобольске и наблюдая каждый день как дети по колено в грязище идут в школу,должен радоваться, что где то в 700км от меня есть прекрасный город,на строительство которого в течении многих лет идут колосальные средства,а теперь ещё и на бесполезное никчемное переименование уйдёт 43млрд,вожможно даже тех денег из которых людям в других городах наконец то могли сделать элементарный асфальт? Ну чему я должен радоваться?

Ну, про 43 млрд - неизвестно откуда взявшийся вброс. Это огромные деньги и просто на смену документов это очень много. Про деньги тоже верно, но я немного о другом.
Просто. Сменили. Название. И концерт. Что это за событие - у нас всё и вся переименовывают все годы независимости, а тут - всё, неподдельная радость!
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7400
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.03.19 - 07:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1702
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.03.19 - 09:55
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3201
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.03.19 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а как же социальная . не работает в Тобыле?
улицу там заасфальтировать например.
или дубы посадить.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3201
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.03.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пять дней у них.
что то непонятно.
я вот честно не пойму.
ему это надо? еще на пять лет.
остров у него вроде есть.
или у него контракт.
без права расторжения.
и там прописано.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3201
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.03.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
погода хороша,
но есть проблемы.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3201
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.03.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я что то не понял. почему мое предложение.
так покраснело.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3201
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.03.19 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
повтор

[Исправлено: alex_60, 27.03.2019 - 10:48]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3201
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.03.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
новости от британских УЧЕННЫХ

/Не вызывающий похмелье алкоголь появится в продаже в ближайшие пять лет. Об этом газете Guardian рассказал разработчик продукта, профессор Имперского колледжа Лондона и научный сотрудник Хаммерсмитской больницы Дэвид Натт. Его изобретение, синтетический спирт Alcarelle, позволяет почувствовать опьянение, но не вызывает таких последствий, как интоксикация. В настоящее время Натт пытается усовершенствовать формулу, чтобы избавиться от «не очень приятного» вкуса.///
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