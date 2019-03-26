/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Футбольный матч "Актобе" - "Кайрат" пройдет на костанайском стадионе		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Футбольный матч "Актобе" - "Кайрат" пройдет на костанайском стадионе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35286
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.03.19 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Связано это с дисквалификацией стадиона в Актобе и отсутствием резервного поля. Матч 3 тура Премьер-лиги по футболу пройдет 31 марта на "Тобыл Арене", расположенной возле ТРЦ "Kostanay Plaza".
Читать новость

§ alex_60
Re: Футбольный матч "Актобе" - "Кайрат"...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3201
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не на Тобыл из принципа не пойду.
Из за названия. Тобыл.
ТОБОЛ знаю.
Профайл

§ drakon
Футбольный матч "Актобе" - "Кайрат" пройдет на костанайском стадионе
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15957
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.03.19 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
на "Тобыл Арене", расположенной возле ТРЦ "Kostanay Plaza".

Цитата:
alex_60:
Не на Тобыл из принципа не пойду.

Алекс, поэтому и написали,где Тобыл-
расположен. Тобол Арену то все знают... :lol:
Профайл

§ alex_60
Футбольный матч "Актобе" - "Кайрат" пройдет на костанайском стадионе
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3201
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Специально что бы
вывести из себя? Меня.

[Исправлено: alex_60, 26.03.2019 - 20:12]
Профайл

§ Ахмат
Футбольный матч "Актобе" - "Кайрат" пройдет на костанайском стадионе
Ахмат


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 27.03.19 - 09:02
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Ахмат
Футбольный матч "Актобе" - "Кайрат" пройдет на костанайском стадионе
Ахмат


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 27.03.19 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какая разница тобол или тобыл
Профайл

§ maxsaf
Футбольный матч "Актобе" - "Кайрат" пройдет на костанайском стадионе
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1702
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.03.19 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ахмат:
какая разница тобол или тобыл

Какая разница Кустанай или Костанай
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 56, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 56
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 240
Пользователей: 1
Всего: 241

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх