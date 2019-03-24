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≡ "Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35285
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.03.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На сегодняшний день фактически местное время опережает географическое более, чем на час в 12 областных центрах Казахстана. Разница возникла еще в 1930 году при введении в СССР «декретного времени», отличающегося от времени часового пояса на 1 час.
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§ Медный
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2641
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 27.03.19 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Цитата:
Victor Yang:

Главное читать фамилии о которых там пишут... ближе к концу статьи ;-)
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§ elektron
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2713
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.03.19 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Тогда я не совсем понял, кого автор понимает под интеллигенцией?

- группу людей : сепаратной идеи (это я полагаю про ономастов) той или иной самообособляющейся группы, цель которой, в конечном итоге, все та же тоталитаристская претензия «истину в последней инстанции», курс на «величие», если не в настоящем, то хотя бы в прошлом. (отсюда можно представить цель переименований, всего и вся)

или

- Однако в Казахстане не отмечается какого-либо противодействия добросовестных (у которых нет никаких реальных рычагов что либо изменить) ученых псевдоисследователям истории, авторам «альтернативных» историй, профанам, возомнившим себя историками.
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§ elektron
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2713
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.03.19 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Главное читать фамилии

узнаваемые однако, ;-)
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