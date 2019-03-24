elektron "Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области #61





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Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:19 Цитата: Victor Yang:



Тогда я не совсем понял, кого автор понимает под интеллигенцией?



- группу людей : сепаратной идеи (это я полагаю про ономастов) той или иной самообособляющейся группы, цель которой, в конечном итоге, все та же тоталитаристская претензия «истину в последней инстанции», курс на «величие», если не в настоящем, то хотя бы в прошлом. (отсюда можно представить цель переименований, всего и вся)



или



- Однако в Казахстане не отмечается какого-либо противодействия добросовестных (у которых нет никаких реальных рычагов что либо изменить) ученых псевдоисследователям истории, авторам «альтернативных» историй, профанам, возомнившим себя историками.