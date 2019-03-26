elektron Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2713

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:31 //А на порядке у мусорок только разориться можно.//



А как же мусороперерабатывающий завод в Затабольске, что зря всё что ли опять?

Да с компенсацией от акимата. Там то только и должны ждать мусор с города.

С возможностью четырёхкратного увеличения переработки мусора по всей области