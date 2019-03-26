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≡ Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35285
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.03.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весна … время романтичное, несущее надежду на лучшее. Но, как говорится, всё это лирика для цивилизованных стран, практичных, культурных и умных людей.
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§ elektron
Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2713
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.03.19 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//А на порядке у мусорок только разориться можно.//

А как же мусороперерабатывающий завод в Затабольске, что зря всё что ли опять?
Да с компенсацией от акимата. Там то только и должны ждать мусор с города.
С возможностью четырёхкратного увеличения переработки мусора по всей области :lol:
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§ maxsaf
Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1700
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Вы сами то видели спиленые кроны? Что там продавать? Это и бесплатно никто не заберет. Вам надо - приходите, забирайте эти сырые ветки. Я понимаю, ствол, дрова, но вы же сами периодически показываете фотки стволов с обрубленой кроной, стоящих одиноко. И почему их на дрова не забирают?
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§ maxsaf
Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1700
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спиливание крон - бабки, посадка саженцев - бабки. Тут спору нет. Но продажу веток вы зря в общую кучу с аргументами сваливаете. От этого аргументы скуднеют.

[Исправлено: maxsaf, 26.03.2019 - 23:34]
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§ maxsaf
Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1700
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А как же мусороперерабатывающий завод в Затабольске

Хороший вопрос. Я в теме высказывался про завод - дохлый номер. Железная неотапливаемая коробка зимой не работает. Летом тоже. И в дождь. Ну и когда ветер. :lol:
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