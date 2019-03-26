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≡ Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35285
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.03.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весна … время романтичное, несущее надежду на лучшее. Но, как говорится, всё это лирика для цивилизованных стран, практичных, культурных и умных людей.
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§ drakon
Re: Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15957
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.03.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и наша мусорка, в моей деревне.

Загорожена,двери - есть... :lol:
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§ olegggon
Re: Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 956
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 26.03.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и просто все дворы сейчас практически сплошное месиво из ям, грязи, луж, земли, мусора. В то году где-то сообщалось, что будут выделять средства на асфальт во дворах, опять по ушам проехали.
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§ Маркс
Re: Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 26.03.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инопланетяне уже и до мусорок добрались. Деревья спилили, теперь надо весь город погрузить в мусорную пучину, чтобы настало царство вони, грязи и антисанитарии. Только тогда для них настанут нормальные условия существования. Они, кстати, и не скрывают своих стремлений. Даже вон написали над мусоркой, что для них это "Экоуголок". Хотя для нас, землян - это экобеспредел. Хотя есть и земляне, которые работают на инопланетян и раскидывают мусор вокруг контейнеров, приближая господство своих хозяев.
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§ Lex
Re: Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 298
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 26.03.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что не так-то? 20 лет там такая картина, ничего не поменялось. Не акимы же вам мусор складывают. Сами нагадили, вот и живите в этом! У нас, в КЖБИ сделали проще, Абая 26 заварили мусорную трубу, так люди стали через балкон катапультировать кокыс. Про бычки-НЛО уже промолчу, это нормальная ситуация, пепельница есть же только в Германии, а у нас вся улица пепельница. А потом скулим. Ставьте камеру, снимайте, отправляйте через Egov.kz заявление на виновное лицо, пару-тройку раз штраф оплатит и научится выносить кокыс.
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§ yudjin
Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5825
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.03.19 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
Что не так-то? 20 лет там такая картина, ничего не поменялось.

Ну да...20 лет - есть чем гордиться!
Как в кино "Курочка Ряба": - Вы как будто только что все с деревьев послезали! Вы четыреста лет на дырку ходите и вы еще четыреста будете, вы понимаете или нет?

Тут дело дело не столько в том кто и как кидает мусор, хотя первобытная культура у народа чуть выше зачаточной.
Я, в первую очередь, хотел обратить внимание на оборудование площадки: разрушенные плиты, на которых криво и косо стоят ржавые, облезлые контейнеры, всё это огорожено помятым профлистом, всё это водружено прямо в грязь, не имеет цивильных подходов и обрастает остатками крупногабаритного мусора, который худо-бедно вывозят.

[Исправлено: yudjin, 26.03.2019 - 17:29]
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§ Kairat stayer
Re: Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ...
Kairat stayer


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Сообщений: 834
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот и наша мусорка, в моей деревне. Загорожена,двери - есть...


Умные мусорки со дверями, да, Евросоюз во всей красе!
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§ Гога
Re: Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 727
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.03.19 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё раз повторюсь - нет в городе хозяина !Конечно , жители очень сильно сами виноваты - они тоже не понимают , что это их дом . Привыкли , что все за порогом квартиры - не свое . Да и порядок надо просто насаждать железной рукой . Иначе народ не понимает .
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§ drakon
Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15957
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.03.19 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Умные мусорки со дверями, да, Евросоюз во всей красе!

Когда в Деревне, Городе большинство
людей - Умные, то им не нужен-
умный Перекрёсток, умная скамейка,
уная Мусорка. Но вот когда - наоборот,
тогда они - нужны... :lol: :oops: :-P
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§ Kairat stayer
Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 834
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Ещё раз повторюсь - нет в городе хозяина !Конечно , жители очень сильно сами виноваты - они тоже не понимают , что это их дом . Привыкли , что все за порогом квартиры - не свое . Да и порядок надо просто насаждать железной рукой . Иначе народ не понимает .

Цитата:
drakon:
Когда в Деревне, Городе большинство людей - Умные, то им не нужен- умный Перекрёсток, умная скамейка, уная Мусорка. Но вот когда - наоборот, тогда они - нужны...


Согласен, у вас следует учиться, ещё ранее в декабре 2018 года говорил, точнее приводил пример со слов товарища зам. руководителя ДЕП по производству Александра Смирнова:

Сайлау, всё будет нормально, давно надо было так сделать, указывают же, что на загнивающим Западе так практикуют. У нас народ не особо воспитанный, мусорим и.т.д. в городе появились урны где нужно сортировать мусор, тоже-же оттуда. Чтобы наших доморощенных перевоспитать наверное 100 лет не достаточно будет. На днях товарищ рассказывал, про своего хорошего знакомого, который ДЕП-овскую продукцию на фуре развозит в сторону Актау и.т.д. Так, последний на трассе встретил двух заблудившихся водителей немцев, с которыми перекусил, в последующем указал им дорогу и вместе ехал сопровождая. Чуть ранее после перекуса наш хотел вес мусор выбросит за кувет. Однако, немцы остановили водителя и вытащили специальный мешок для мусора и сказали, что ты-же в своей стране живёшь, зачем мусоришь? Всё сложили и поставили к себе в кабину, далее в каком-то населённом пункте выбросили в мусорный контейнер. Затем когда пути расходились, немцы подарили нашему водителю целую упаковку мешков для мусора, вот у них надо учиться.

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=789548&topic_id=36299&forumid=1
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§ maxsaf
Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1700
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
загнивающим Западе так практикуют.

Всем бы так загнивать, да? Зависть - злая штука.
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§ alex_60
Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3193
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 20:19
Комментарий удален модератором.
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§ таноми52
Re: Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 603
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.03.19 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Да и порядок надо просто насаждать железной рукой. Иначе народ не понимает .


Абсолютно верно! Думаете на Западе народ сам собой воспитался таким сознательным?
Знакомая, которая в советское время "служила" с мужем в ГДР, рассказывала, что если их местный участковый полицейский видел в каком-нибудь доме немытое окно (знаем приверженность немцев к чистоте и "Ordnung muss sein"), то просто пулял в него камнем, и ему ничего за это от начальства не было.
Или рассказывала, возможно, миф, как воспитывалась дисциплина у курсантов военного училища, которые бесконечно бегали в самоволки. Долго не могли с этим справиться. Пока начальство не приказало, якобы, поставить на противоположных сторонах футбольного поля училища виселицы.
Конечно, в наше время такое невозможно. Но кто-то же должен жестко следить за порядком и безжалостно бить тенгой нарушителей. А у нас издадут какие-либо городские Правила (выгул собак, содержание дворов и придомовых территорий и проч.), а механизм контроля отсутствует. Так что, действительно, понадобится 100 лет, пока до каждого дойдёт - нельзя жить среди помоек, которые сами и создаём!
Так что нужен хозяин-железная рука!
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§ таноми52
Re: Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 603
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.03.19 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, вроде цитировала Гогу, но цитата вылезла под Kairat stayer.
Приношу извинения, Гога!
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§ Серый волк
Re: Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10004
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.03.19 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жуликам - инопланетянам деревья более интересны.
На них бабло поднять можно трижды.
Спилить, продать древесину, и высаживать саженцы без корней каждый год.
Это даже больше чем трижды. Это вечный двигатель акунамататии.
:-)
А на порядке у мусорок только разориться можно.
Это очень наглядно видно в каждом фото.
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