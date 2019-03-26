Инопланетяне уже и до мусорок добрались. Деревья спилили, теперь надо весь город погрузить в мусорную пучину, чтобы настало царство вони, грязи и антисанитарии. Только тогда для них настанут нормальные условия существования. Они, кстати, и не скрывают своих стремлений. Даже вон написали над мусоркой, что для них это "Экоуголок". Хотя для нас, землян - это экобеспредел. Хотя есть и земляне, которые работают на инопланетян и раскидывают мусор вокруг контейнеров, приближая господство своих хозяев.
Что не так-то? 20 лет там такая картина, ничего не поменялось. Не акимы же вам мусор складывают. Сами нагадили, вот и живите в этом! У нас, в КЖБИ сделали проще, Абая 26 заварили мусорную трубу, так люди стали через балкон катапультировать кокыс. Про бычки-НЛО уже промолчу, это нормальная ситуация, пепельница есть же только в Германии, а у нас вся улица пепельница. А потом скулим. Ставьте камеру, снимайте, отправляйте через Egov.kz заявление на виновное лицо, пару-тройку раз штраф оплатит и научится выносить кокыс.
Lex: Что не так-то? 20 лет там такая картина, ничего не поменялось.
Ну да...20 лет - есть чем гордиться! Как в кино "Курочка Ряба": - Вы как будто только что все с деревьев послезали! Вы четыреста лет на дырку ходите и вы еще четыреста будете, вы понимаете или нет?
Тут дело дело не столько в том кто и как кидает мусор, хотя первобытная культура у народа чуть выше зачаточной. Я, в первую очередь, хотел обратить внимание на оборудование площадки: разрушенные плиты, на которых криво и косо стоят ржавые, облезлые контейнеры, всё это огорожено помятым профлистом, всё это водружено прямо в грязь, не имеет цивильных подходов и обрастает остатками крупногабаритного мусора, который худо-бедно вывозят.
Ещё раз повторюсь - нет в городе хозяина !Конечно , жители очень сильно сами виноваты - они тоже не понимают , что это их дом . Привыкли , что все за порогом квартиры - не свое . Да и порядок надо просто насаждать железной рукой . Иначе народ не понимает .
Гога: Ещё раз повторюсь - нет в городе хозяина !Конечно , жители очень сильно сами виноваты - они тоже не понимают , что это их дом . Привыкли , что все за порогом квартиры - не свое . Да и порядок надо просто насаждать железной рукой . Иначе народ не понимает .
Цитата:
drakon: Когда в Деревне, Городе большинство людей - Умные, то им не нужен- умный Перекрёсток, умная скамейка, уная Мусорка. Но вот когда - наоборот, тогда они - нужны...
Согласен, у вас следует учиться, ещё ранее в декабре 2018 года говорил, точнее приводил пример со слов товарища зам. руководителя ДЕП по производству Александра Смирнова:
Сайлау, всё будет нормально, давно надо было так сделать, указывают же, что на загнивающим Западе так практикуют. У нас народ не особо воспитанный, мусорим и.т.д. в городе появились урны где нужно сортировать мусор, тоже-же оттуда. Чтобы наших доморощенных перевоспитать наверное 100 лет не достаточно будет. На днях товарищ рассказывал, про своего хорошего знакомого, который ДЕП-овскую продукцию на фуре развозит в сторону Актау и.т.д. Так, последний на трассе встретил двух заблудившихся водителей немцев, с которыми перекусил, в последующем указал им дорогу и вместе ехал сопровождая. Чуть ранее после перекуса наш хотел вес мусор выбросит за кувет. Однако, немцы остановили водителя и вытащили специальный мешок для мусора и сказали, что ты-же в своей стране живёшь, зачем мусоришь? Всё сложили и поставили к себе в кабину, далее в каком-то населённом пункте выбросили в мусорный контейнер. Затем когда пути расходились, немцы подарили нашему водителю целую упаковку мешков для мусора, вот у них надо учиться.
Kairat stayer: Да и порядок надо просто насаждать железной рукой. Иначе народ не понимает .
Абсолютно верно! Думаете на Западе народ сам собой воспитался таким сознательным? Знакомая, которая в советское время "служила" с мужем в ГДР, рассказывала, что если их местный участковый полицейский видел в каком-нибудь доме немытое окно (знаем приверженность немцев к чистоте и "Ordnung muss sein"), то просто пулял в него камнем, и ему ничего за это от начальства не было. Или рассказывала, возможно, миф, как воспитывалась дисциплина у курсантов военного училища, которые бесконечно бегали в самоволки. Долго не могли с этим справиться. Пока начальство не приказало, якобы, поставить на противоположных сторонах футбольного поля училища виселицы. Конечно, в наше время такое невозможно. Но кто-то же должен жестко следить за порядком и безжалостно бить тенгой нарушителей. А у нас издадут какие-либо городские Правила (выгул собак, содержание дворов и придомовых территорий и проч.), а механизм контроля отсутствует. Так что, действительно, понадобится 100 лет, пока до каждого дойдёт - нельзя жить среди помоек, которые сами и создаём! Так что нужен хозяин-железная рука!
Жуликам - инопланетянам деревья более интересны. На них бабло поднять можно трижды. Спилить, продать древесину, и высаживать саженцы без корней каждый год. Это даже больше чем трижды. Это вечный двигатель акунамататии.
А на порядке у мусорок только разориться можно. Это очень наглядно видно в каждом фото.
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