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Сообщений: 4
Регистрация: 16.11.12
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|Отправлено: 26.03.19 - 20:28
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|Когда Ольга Ведлер обратилась к акиму по этому вопросу и он сказал ,что "многие против",мы ужаснулись,как можно быть против природного времени с высокой трибуны??Возможно он замечательный человек,но его переведут ,а нам всем здесь жить и,в случае возврата природного времени, мы бы его с благодарностью вспоминали.Потом вроде пошли шевеления,стали собирать подписи(тут тоже не обошлось без абсурда:с 18-00 6.03 до 10 -00.7.03."КН" это даже отметила,но потом разместила статейку тетеньки,возглавляющей профсоюзы науки и образования,которая, судя по фотке, накануне пенсии и набирала баллы ,чтобы хоть как-то доработать и как и данный профессор пошла в разрез с наукой,природой и человеком. Поэтому ,раз уж Вы откликнулись ,пожалуйста,пусть кто-нибудь умный напишет в Нашей Газете(так и хочется как В.Жуков добавить: миленькая. Ведь ее читают не по разнорядке,как КН и не только в печатном формате. Говорю не понаслышке,просто была приятно удивлена,после того, как была напечатана статья у вас про сбор подписей я,оказавшись возле киоска, увидела людей,которые спрашивали газету и собирали подписи(кстати даже сфотографировала список и могу выслать. Просьба только вопрос ставить корректно : не перевод,а ВОЗВРАТ природного времени, дабы не вводить людей в заблуюдение
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