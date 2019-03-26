Тот самый Re: «Чтобы "дурь" превратить в цветы» - корреспонденты... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 57

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:58 У распредшкафов и пр. есть владельцы. Можно также обязать их следить за состоянием своих объектов и стирать самостоятельно хотя бы раз в год. Понятно, что будут возмущаться, но дело нужное. Обязывают же владельцев частных домов следить за территорией перед домом и очищать её от снега и пр. Также и здесь.