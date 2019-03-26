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≡ «Чтобы "дурь" превратить в цветы» - корреспонденты «НГ» продолжили акцию по борьбе с рекламой синтетических наркотиков		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Чтобы "дурь" превратить в цветы» - корреспонденты «НГ» продолжили акцию по борьбе с рекламой синтетических наркотиков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35284
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.03.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На акцию «НГ» по избавлению стен и фасадов зданий Костаная от надписей, рекламирующих "дурь", откликается все больше людей. Соответственно появляется опыт, который может помочь другим энтузиастом. Мы делимся им в своих публикациях. Готовы проконсультировать желающих убрать со стен рекламу наркотиков и лично.
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§ dandiv
Re: «Чтобы "дурь" превратить в цветы» - корреспонденты...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 754
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 26.03.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Опыт ребят из «Media Master» также показал, что растворителем неплохо смываются надписи с плитки, алюкобонда и даже с кирпичных стен.

И фото

Не стыковка получается ;-) Это не кирпич, а оцинкованный профлист с рисунком под кирпич
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§ Ахмат
«Чтобы "дурь" превратить в цветы» - корреспонденты «НГ» продолжили акцию по борьбе с рекламой синтетических наркотиков
Ахмат


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 26.03.19 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какая разница??? главное что избавляются от этой дряни
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§ Тот самый
Re: «Чтобы "дурь" превратить в цветы» - корреспонденты...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У распредшкафов и пр. есть владельцы. Можно также обязать их следить за состоянием своих объектов и стирать самостоятельно хотя бы раз в год. Понятно, что будут возмущаться, но дело нужное. Обязывают же владельцев частных домов следить за территорией перед домом и очищать её от снега и пр. Также и здесь.
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§ dandiv
Re: «Чтобы "дурь" превратить в цветы» - корреспонденты...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 754
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 26.03.19 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ахмат:
какая разница??? главное что избавляются от этой дряни

А вообще то большая разница! Пористость материалов сравните - в кирпич краска въестся во внутрь материала и смыть ее не получится легко, наружный слой да, а вот то что внутрь кирпича проникла? С металла проще... сам стирал растворителем со своего забора и соседского эти надписи)
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