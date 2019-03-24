/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35282
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.03.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На сегодняшний день фактически местное время опережает географическое более, чем на час в 12 областных центрах Казахстана. Разница возникла еще в 1930 году при введении в СССР «декретного времени», отличающегося от времени часового пояса на 1 час.
Читать новость

§ alex_60
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3184
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да тут и так все ясно.
кзыл-ординцы типа тупые, а архимедам ум некуда девать.
кроме как деревья в городу на пеньки вырубить.
Профайл

§ Vlasem
Re: "Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин...
Vlasem


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 24.03.19
Отправлено: 26.03.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемый модератор!
Почистите, пожалуйста мой первый комментарий. Спасибо.
Профайл

§ Vlasem
Re: "Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин...
Vlasem


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 24.03.19
Отправлено: 26.03.19 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обобщённый вывод в статье ошибочен - и география, и история Костанайской области говорят в пользу перехода на время UTC+5. Неудачно сравнение с Мадридом, где опережающее время было установлено в 1940-х годах профашистским режимом (правда, затем прижилось). Лучше было сравнить со своим Уральском, где время сейчас примерно так же опережает местное солнечное, но это уже другой часовой пояс, что не мешает Уральску взаимодействовать со столицей. Однако следует уточнить, что указанная автором разница 1 ч 35 мин в Уральске возникла не в 1930 году (тогда было только 35 мин), а в 1957 - в Костанае же разница 1 ч 46 мин (в зимний период) появилась только в 2004 году.
Профайл

§ Vlasem
Re: "Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин...
Vlasem


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 24.03.19
Отправлено: 26.03.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
…при переходе в пояс UTC+5 принципиальных изменений не произойдет, зимой население также будет вставать и ложиться спать в темное время суток.


Вывод для всего зимнего периода года сделан ошибочно - по восходу солнца 1 января. Надо брать в расчёт хотя-бы середины учебных полугодий - 1 ноября и 1 марта. Сейчас восход в Костанае 1 ноября наступает в 8:43, а 1 марта - в 8:32. После перехода на время UTC+5 восход 1 ноября будет в 7:43, а 1 марта - в 7:32, и при начале учебного дня в 8:00-8:30 учащиеся будут просыпаться уже после восхода солнца.
Профайл

§ Маркс
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 26.03.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну смешно же читать все аргументы сторонников неправильного часового пояса. Это все равно, что сделать что-нибудь неправильно, будь то ремонт Абая, цифровизация, хирургическая операция, ошибка в воспитании и потом рассуждать о том, что все равно ничего не изменить, привыкли же уже все. Так и живем с кривыми руками, душами, ремонтами и цифровыми лавочками.

А когда кто-то указывает на неправильность, изменить которую можно без всяких вложений, просто усилием начальственной воли, чтобы хоть что-то в этом мире соответствовало жизненной гармонии, начинаются призывы к выискиванию каких-то совершенно ненужных подтверждений. Вы просто вдумайтесь в само действо, что нужны доказательства для того, чтобы вернуть что-то правильное, исправив неправильное. Это ли не когнитивный диссонанс?

Получается, что только правое дело требует аргументов, а неправое делается без всяких на то оснований и без должного сопротивления. Поэтому, наверное, во все времена шли на костер и в бой за правое дело, а неправое само раздвигало себе горизонты. Да и то правда, чтобы вылезти из ямы на свет необходимо сделать какие-то усилия, а иначе так и будем погружаться дальше в глубины маразма.

Воистину глаголил Достоевский в свое время: "Вот ведь пользуются же! И привыкли. Поплакали, и привыкли. Ко всему-то подлец-человек привыкает!".
Профайл

§ Маркс
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 26.03.19 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда человеку говорят "полдень" или "полночь", то всегда представляются часовая и минутная стрелка, направленные вверх. Если кто-то скажет: "Ровно в полночь, приходите к амбару, не пожалеете!", то мало кому придет в голову делать поправку в два часа на смещение от истинной полночи. Профессор же в статье сам подчеркивает максимальное смещение времени от истинного, но тут же пытается доказать, что это нормально.

Вот недавно нам сказали, что средняя зарплата для семьи - 500 тысяч. Все сразу почувствовали, что есть некое смещение от истины. Конечно, в разных регионах это смещение разное, но не настолько, чтобы утверждать о незначительности смещения. Однако, нашлись профессора, которые легко объяснили как нужно было правильно считать это значение, где отнимать, куда складывать и на сколько родственников умножать.

Вывод: Хороший профессор может легко подвести стройную теорию под любую неправильность так, что к этим выкладкам не будет никаких претензий. Однако даже безоговорочная правильность выкладок отнюдь не означает устранение существующей неправильности. Но в данной статье даже выкладки вызывают вопросы и сомнения, а многие рассуждения напоминают извечный спор верующих с атеистами. Вот, например, это высказывание профессор ставит себе в аргументированную помощь, но на самом деле сам же себя и опровергает: "нет серьезных научных исследований, подтверждающих или опровергающих тезис о вредности несовпадения официального времени и географического".
Профайл
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 202
Пользователей: 3
Всего: 205

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх