Kairat stayer Аркадий ДЕНИСОВ: Весеннее обострение #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 832

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:55 Цитата: alex_60:

По плану Путина.

Цитата: alex_60:

тут вариантов для бегунов нет.. надеюсь это всем понятно. на севере.



Знаток, Казахстан со своей многовекторной политикой является ключевым центральноазиатским регионом, в первую очередь для глобальных игроков Китая и США. Россия стратегически партнёр поддерживающий дружеские отношения с нами, друзей у них можно по пальцам пересчитать, да и под санкциями. Из-за аннексии Крыма потеряли 150 миллиардов долларов. Последствия вмешательств во внутренние дела других государств для них для них уже ощутимы, дальше положение еще усугубится.