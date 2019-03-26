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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Весеннее обострение
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35282
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.03.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько лет назад на Западе вышел фильм о Борате, полный язвительных насмешек над Казахстаном. Но одна польза от фильма была - в нашу страну ринулись туристы со всего света, в казну пришли немалые деньги. Сегодня возможно повторение ситуации.
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§ alex_60
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Весеннее обострение
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3184
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
статью не читал.
но согласен со всем.
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§ Мурзилка
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Весеннее обострение
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 26.03.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
статью прочитала.
еще раз убедилась, кто на кого работает.
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§ JereK
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Весеннее обострение
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1335
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 26.03.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А почти паническая спешка с переименованиями столицы и главных улиц в областных центрах убедительно показала


Все как и задумано. Все обсуждают очередеые бессмысленные переименования, а дарига, занявшая место председателя сената, никому не интересна.
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* drakon
Аркадий ДЕНИСОВ: Весеннее обострение
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15952
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.03.19 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
а дарига, занявшая место председателя сената, никому не интересна.

Всё идёт по Плану... :lol: :-o
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§ alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Весеннее обострение
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3184
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По плану Путина.
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§ alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Весеннее обострение
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3184
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут вариантов для бегунов нет..
надеюсь это всем понятно.
на севере.
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Весеннее обострение
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1696
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
статью прочитала. еще раз убедилась, кто на кого работает

А с нами не поделитесь догадками? Вот мне почему-то кажется, что вы - на госслужбе. Нет? ;-)
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§ Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: Весеннее обострение
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 832
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
По плану Путина.

Цитата:
alex_60:
тут вариантов для бегунов нет.. надеюсь это всем понятно. на севере.


Знаток, Казахстан со своей многовекторной политикой является ключевым центральноазиатским регионом, в первую очередь для глобальных игроков Китая и США. Россия стратегически партнёр поддерживающий дружеские отношения с нами, друзей у них можно по пальцам пересчитать, да и под санкциями. Из-за аннексии Крыма потеряли 150 миллиардов долларов. Последствия вмешательств во внутренние дела других государств для них для них уже ощутимы, дальше положение еще усугубится.
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