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≡ Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35282
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.03.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весна … время романтичное, несущее надежду на лучшее. Но, как говорится, всё это лирика для цивилизованных стран, практичных, культурных и умных людей.
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* drakon
Re: Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15952
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.03.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и наша мусорка, в моей деревне.

Загорожена,двери - есть... :lol:
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§ olegggon
Re: Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 956
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 26.03.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и просто все дворы сейчас практически сплошное месиво из ям, грязи, луж, земли, мусора. В то году где-то сообщалось, что будут выделять средства на асфальт во дворах, опять по ушам проехали.
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§ Маркс
Re: Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 26.03.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инопланетяне уже и до мусорок добрались. Деревья спилили, теперь надо весь город погрузить в мусорную пучину, чтобы настало царство вони, грязи и антисанитарии. Только тогда для них настанут нормальные условия существования. Они, кстати, и не скрывают своих стремлений. Даже вон написали над мусоркой, что для них это "Экоуголок". Хотя для нас, землян - это экобеспредел. Хотя есть и земляне, которые работают на инопланетян и раскидывают мусор вокруг контейнеров, приближая господство своих хозяев.
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* Lex
Re: Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 298
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 26.03.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что не так-то? 20 лет там такая картина, ничего не поменялось. Не акимы же вам мусор складывают. Сами нагадили, вот и живите в этом! У нас, в КЖБИ сделали проще, Абая 26 заварили мусорную трубу, так люди стали через балкон катапультировать кокыс. Про бычки-НЛО уже промолчу, это нормальная ситуация, пепельница есть же только в Германии, а у нас вся улица пепельница. А потом скулим. Ставьте камеру, снимайте, отправляйте через Egov.kz заявление на виновное лицо, пару-тройку раз штраф оплатит и научится выносить кокыс.
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* yudjin
Re: Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5825
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.03.19 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
Что не так-то? 20 лет там такая картина, ничего не поменялось.

Тут дело дело не столько в том кто и как кидает мусор, хотя первобытная культура у народа чуть выше зачаточной.
Я, в первую очередь, хотел обратить внимание на оборудование площадки: разрушенные плиты, на которых криво и косо стоят ржавые, облезлые контейнеры, всё это огорожено помятым профлистом, всё это водружено прямо в грязь, не имеет цивильных подходов и обрастает остатками крупногабаритного мусора, который худо-бедно вывозят.
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