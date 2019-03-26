Lex Re: Весенние пейзажи одного района или истинное лицо ЖКХ... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 298

Регистрация: 22.06.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:40 Что не так-то? 20 лет там такая картина, ничего не поменялось. Не акимы же вам мусор складывают. Сами нагадили, вот и живите в этом! У нас, в КЖБИ сделали проще, Абая 26 заварили мусорную трубу, так люди стали через балкон катапультировать кокыс. Про бычки-НЛО уже промолчу, это нормальная ситуация, пепельница есть же только в Германии, а у нас вся улица пепельница. А потом скулим. Ставьте камеру, снимайте, отправляйте через Egov.kz заявление на виновное лицо, пару-тройку раз штраф оплатит и научится выносить кокыс.