Цитата: Он лично дал поручения незамедлительно оказать первую медицинскую помощь, сообщить всем родным. И начать помогать семьям погибших. Оказывать психологическую помощь.



То есть без "лично данного поручения" аж целого столичного акима помощь бы не оказывали и родным не сообщали?



Цитата: Мурзилка:

Жесть... у водятла автобуса весеннее обострение что ли случилось, на ровном месте такое сделать.



Могу предположить что ему плохо стало и он отключился во время движения.