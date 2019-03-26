/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ ДТП в Нур-Султане: 25 пострадавших доставили в больницу		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
ДТП в Нур-Султане: 25 пострадавших доставили в больницу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35282
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.03.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автобус пригородного маршрута № 303 допустил столкновение с автобусом маршрута № 12. Были задеты автобус № 53 и машина скорой помощи. По данным пресс-службы Департамента полиции города, в результате ДТП скончались два человека.
Читать новость

§ Мурзилка
Re: ДТП в Нур-Султане: 25 пострадавших доставили в больницу
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 26.03.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жесть... у водятла автобуса весеннее обострение что ли случилось, на ровном месте такое сделать.
Профайл

§ alex_60
ДТП в Нур-Султане: 25 пострадавших доставили в больницу
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3184
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
об этом он и не подумал.
а ведь Марусич его предупреждал.
Нурсултан в канализации...

[Исправлено: alex_60, 26.03.2019 - 11:51]
Профайл

§ dandiv
Re: ДТП в Нур-Султане: 25 пострадавших доставили в больницу
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 753
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 26.03.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

§ arman_kst
Re: ДТП в Нур-Султане: 25 пострадавших доставили в больницу
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Астана - новые автобусы, нормальные зарплаты 250 тысяч тенге, безналичная оплата, есть кондуктор/проверяющие.
Костанай - старые автобусы, зарплата 100 тысяч тенге, оплата налом, нет кондукторов.
Профайл

§ JereK
Re: ДТП в Нур-Султане: 25 пострадавших доставили в больницу
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1335
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 26.03.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он лично дал поручения незамедлительно оказать первую медицинскую помощь, сообщить всем родным. И начать помогать семьям погибших. Оказывать психологическую помощь.


То есть без "лично данного поручения" аж целого столичного акима помощь бы не оказывали и родным не сообщали?

Цитата:
Мурзилка:
Жесть... у водятла автобуса весеннее обострение что ли случилось, на ровном месте такое сделать.


Могу предположить что ему плохо стало и он отключился во время движения.
Профайл

* drakon
ДТП в Нур-Султане: 25 пострадавших доставили в больницу
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15952
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.03.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
То есть без "лично данного поручения" аж целого столичного акима

Конечно, без Акимов - никак. Наверное и в Скорую,
полицию, никто не звонил. Приехал - разрулил.
Тяжело стало Акимам - работать. Всё - лично... :-o
Профайл

§ Медный
Re: ДТП в Нур-Султане: 25 пострадавших доставили в больницу
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2639
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.03.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
То есть без "лично данного поручения" аж целого столичного акима помощь бы не оказывали и родным не сообщали?

:-x аналогичные мысли возникли. Чего это они? не уж то теперь всё делается только с дозволения? :-o
Профайл

* Lex
Re: ДТП в Нур-Султане: 25 пострадавших доставили в больницу
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 298
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 26.03.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это в Астане было, а не в нурсултане. Инфа 100%.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 203
Пользователей: 3
Всего: 206

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх