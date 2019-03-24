Маркс "Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области #50





(Полноправные пользователи) Сообщений: 366

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:13 Когда человеку говорят "полдень" или "полночь", то всегда представляются часовая и минутная стрелка, направленные вверх. Если кто-то скажет: "Ровно в полночь, приходите к амбару, не пожалеете!", то мало кому придет в голову делать поправку в два часа на смещение от истинной полночи. Профессор же в статье сам подчеркивает максимальное смещение времени от истинного, но тут же пытается доказать, что это нормально.



Вот недавно нам сказали, что средняя зарплата для семьи - 500 тысяч. Все сразу почувствовали, что есть некое смещение от истины. Конечно, в разных регионах это смещение разное, но не настолько, чтобы утверждать о незначительности смещения. Однако, нашлись профессора, которые легко объяснили как нужно было правильно считать это значение, где отнимать, куда складывать и на сколько родственников умножать.



Вывод: Хороший профессор может легко подвести стройную теорию под любую неправильность так, что к этим выкладкам не будет никаких претензий. Однако даже безоговорочная правильность выкладок отнюдь не означает устранение существующей неправильности. Но в данной статье даже выкладки вызывают вопросы и сомнения, а многие рассуждения напоминают извечный спор верующих с атеистами. Вот, например, это высказывание профессор ставит себе в аргументированную помощь, но на самом деле сам же себя и опровергает: "нет серьезных научных исследований, подтверждающих или опровергающих тезис о вредности несовпадения официального времени и географического".