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≡ ДТП в Нур-Султане: 25 пострадавших доставили в больницу		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ДТП в Нур-Султане: 25 пострадавших доставили в больницу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35278
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.03.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автобус пригородного маршрута № 303 допустил столкновение с автобусом маршрута № 12. Были задеты автобус № 53 и машина скорой помощи. По данным пресс-службы Департамента полиции города, в результате ДТП скончались два человека.
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§ Мурзилка
Re: ДТП в Нур-Султане: 25 пострадавших доставили в больницу
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 26.03.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жесть... у водятла автобуса весеннее обострение что ли случилось, на ровном месте такое сделать.
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§ alex_60
ДТП в Нур-Султане: 25 пострадавших доставили в больницу
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3177
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
об этом он и не подумал.
а ведь Марусич его предупреждал.
Нурсултан в канализации...

[Исправлено: alex_60, 26.03.2019 - 11:51]
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