Ольга Колоколова Re: "Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин... #39



Модератор

(Администрация сайта) Сообщений: 2306

Регистрация: 24.12.06 Модератор(Администрация сайта) Отправлено: - 10:58 Цитата: Дорогая редакция! Второй раз спрашиваю, почему вы публикуете НЕправильную карту? yudjin, ну написали мы под картой, что Кызылординская область добавилась недавно в сиреневый цвет, и что речь теперь идет об "осиренивании" Костанайской области). Наверное лучше было бы закрасить Кызылорду, что мы и сделаем в газетном варианте публикации.

Опять же, вы правы - Ольга Ведлер свою точку зрения у нас выражала. Аркадий Денисов тоже высказывался по сути этой проблемы. И тогда мы не искали кандидатов на контр-интервью. Сейчас мы в любой момент готовы предоставить трибуну сторонникам переноса времени. Ежели желающие найдутся. Искать их с лампой и микроскопом точно не будем.Ни в акимате, ни за его пределами. Уже по той причине, что о своих убеждениях человек должен говорить по своей инициативе.

Я, например, не считаю эту проблему особо актуальной. И если такая точка зрения в кой да веки совпала с акиматовской, это не делает ее автоматически неправильной, так ведь?

Понимаю, что Абель попал под форумную "раздачу" не столько по поводу статьи о времени, сколько как депутат областного маслихата, который имел отношение к предложению о переименованию Абая в Назарбаева. У меня это тоже симпатий не вызывает. Но, может, стоит тогда разделять причины негодования? Ну и уж точно - следует воздерживаться от оскорблений.