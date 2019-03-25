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§ NG.kz
Еще три города предложили переименовать в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35278
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.03.19 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель председателя партии "Ак Жол" Казбек Иса предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей. Свое мнение он высказал на заседании Общенациональной коалиции демократических сил "Казахстан - 2050" в поддержку переименования столицы.
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§ таноми52
Re: Еще три города предложили переименовать в Казахстане
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 599
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.03.19 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заслуживает внимания статья на "Эхо Казахстана" А. Курманова
https://ehonews.kz/v-kazahstane-ustanavlivaetsya-hanstvo-nazarbaevyh-lider-kazahstanskih-sotsialistov/
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§ alex_60
Еще три города предложили переименовать в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3177
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Заслуживает внимания статья на "Эхо Казахстана" А. Курманова


кто бы сомневался.
даже деньги не надо тратить.
учителей, врачей напрягать.
если по честному, то можно завтра .
и мозги не парить.
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§ Ахмат
Re: Еще три города предложили переименовать в Казахстане
Ахмат


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 26.03.19 - 11:10
Комментарий удален модератором.
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§ Ахмат
Re: Еще три города предложили переименовать в Казахстане
Ахмат


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 26.03.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что поделать)
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§ Ахмат
Re: Еще три города предложили переименовать в Казахстане
Ахмат


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 26.03.19 - 11:11
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Еще три города предложили переименовать в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3177
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
она надеюсь хоть счета в банках знает.

[Исправлено: alex_60, 26.03.2019 - 11:18]
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§ Мурзилка
Re: Еще три города предложили переименовать в Казахстане
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 26.03.19 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как интересно наблюдать, когда на манеже всё те же)
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§ таноми52
Re: Еще три города предложили переименовать в Казахстане
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 599
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.03.19 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
Как интересно наблюдать, когда на манеже всё те же)



Это Вы об очередной перетасовке колоды ВИП-чиновников?
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§ alex_60
Еще три города предложили переименовать в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3177
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 11:45
Комментарий удален модератором.
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§ Мурзилка
Re: Еще три города предложили переименовать в Казахстане
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 26.03.19 - 11:48
Комментарий удален модератором.
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