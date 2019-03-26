/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Весеннее обострение		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Весеннее обострение
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35278
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.03.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько лет назад на Западе вышел фильм о Борате, полный язвительных насмешек над Казахстаном. Но одна польза от фильма была - в нашу страну ринулись туристы со всего света, в казну пришли немалые деньги. Сегодня возможно повторение ситуации.
Читать новость

§ alex_60
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Весеннее обострение
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3177
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
статью не читал.
но согласен со всем.
Профайл

§ Мурзилка
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Весеннее обострение
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 26.03.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
статью прочитала.
еще раз убедилась, кто на кого работает.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: konsultant

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 172
Пользователей: 1
Всего: 173

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх