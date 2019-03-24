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§ NG.kz
Сколько стоит переименование Астаны?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35276
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.03.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переименовать столицу - дело не дешевое, и основные расходы будут осуществлены за счет бюджета, пишет Деловой Казахстан. Суммарные расходы, считает издание, составляют около $125 млн.
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§ Трэвэл
Re: Сколько стоит переименование Астаны?
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 184
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.03.19 - 22:25
Комментарий удален модератором.
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§ Медный
Сколько стоит переименование Астаны?
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2636
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 25.03.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл: Кто-то скажет и "пафосно", а кто-то - патриотизм.
данный твой пассаж - это популизм, в чистом виде... без первого предложения, начиная "Но самое главное..." и далее :lol:
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