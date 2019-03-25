Алиса Re: Еще три города предложили переименовать в Казахстане #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4553

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:02 Официальная наука не признает сезонных депрессий, считая их выдумками излишне впечатлительных людей, но практика показывает, что так или иначе, весна влияет на любого, даже самого стойкого человека. Симптомы нарождающейся весенней депрессии сходны в большинстве случаев и обычно представляют собой повышенное беспокойство, тревожность, раздражительность, заниженную самооценку, перманентно плохое настроение, хроническую усталость и пониженную работоспособность. Проявления весеннего сплина могут быть как мимолетным напоминаем о происходящем за окном переходе от белого к черному, так и затяжным состоянием, осложняемым навязчивыми мыслями. Тут как никогда важно включить внутреннего доктора и понять, чревато ли твое состояние осложнениями или же это просто период небольшой хандры, который ничуть не менее продуктивен, чем состояние перманентного счастья.