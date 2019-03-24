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§ NG.kz
Сколько стоит переименование Астаны?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35276
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.03.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переименовать столицу - дело не дешевое, и основные расходы будут осуществлены за счет бюджета, пишет Деловой Казахстан. Суммарные расходы, считает издание, составляют около $125 млн.
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§ Vradon
Re: Сколько стоит переименование Астаны?
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 170
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 25.03.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

не глупостью, а скорее необходимостью. Это как вы делаете стартап и называете его как- то, но со временем возникает необходимость в расширении проекта, наделении его дополнительными функциями, когда необходимо извлекать репутационные дивиденды, которые порой стоят дороже, чем затраченные инвестиции. Вот и все.
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§ Vradon
Re: Сколько стоит переименование Астаны?
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 170
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 25.03.19 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Думаю, что какие то вещи будет брать на себя и бюджет страны. На эти вещи, как правило, есть статья расходов. Мне так кажется.
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§ Vradon
Re: Сколько стоит переименование Астаны?
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 170
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 25.03.19 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Когда мы говорим о Ленинграде и Санкт-Петербурге, то знаем, что говорим об одном великом городе...
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§ Trueman4400
Re: Сколько стоит переименование Астаны?
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 315
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 25.03.19 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Воображению Вашему, сударь, можно только позавидовать))))
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§ yudjin
Сколько стоит переименование Астаны?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5823
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.03.19 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
оображению Вашему, сударь, можно только позавидовать))))

Завидуй молча... Но даже моё воображение не родит троение личности...Да, врадон-трэвэл? ;-)
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§ maxsaf
Сколько стоит переименование Астаны?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1693
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.03.19 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:
Когда мы говорим о Ленинграде и Санкт-Петербурге, то знаем, что говорим об одном великом городе...

Можете привести пример из мировой истории, когда город за 30 лет успел сменить 4 названия? Просто любопытно.
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* Хозяин
Сколько стоит переименование Астаны?
Хозяин


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 25.03.19 - 21:40
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