Vradon Re: Сколько стоит переименование Астаны? #15





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Регистрация: 10.05.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:00 Цитата: maxsaf:



не глупостью, а скорее необходимостью. Это как вы делаете стартап и называете его как- то, но со временем возникает необходимость в расширении проекта, наделении его дополнительными функциями, когда необходимо извлекать репутационные дивиденды, которые порой стоят дороже, чем затраченные инвестиции. Вот и все.