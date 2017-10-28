Леха Re: Ученые выяснили, как голодание влияет на продолжительность... #33







Отправлено: - 21:34 "Таким образом, умеренное голодание замедляет возрастные изменения и увеличивает продолжительность жизни, считают ученые..."

Если так, тогда у нас должно быть много долгожителей! Мы видимо теперь будем проглатывать все то, что подсовывают под английским соусом! А честно говоря все это ерунда и без ученых это известно на протяжении веков. По мне все то, что рекомендуют из-за кордона вызывает только раздражение. Тоже мне ученые - доктора PD, магистры и т.п. Кстати это не ученая степень, а лишь очередная лестница академического образования по которой лазят кому не лень с бабками в кармане. У нас тоже развелись такие "ученые", которых надо учить и учить. Поэтому пусть не втирают в качестве открытия, то что в СССР знали 5 классе.