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§ NG.kz
Ученые выяснили, как голодание влияет на продолжительность жизни
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35274
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.10.17 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ученые из Гарвардской школы общественного здоровья имени Чана в Бостоне установили, что периодическое голодание улучшает процессы энергетического обмена в клетках, говорится в материалах исследования, опубликованном на портале EurekAlert.
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Народный контроль
Re: Ученые выяснили, как голодание влияет на продолжительность...




Отправлено: 28.10.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не иначе:
Следующая статья будет якобы британских ученых, о вреде жизни в городе, и как полезно для здоровья обратно перебиратьтся в пещеры.

Ты не прав! Жить надо в глиняной избе, топить по чёрному, кушать только чистое сало и запивать самогонкой!

§ Алиса
Re: Ученые выяснили, как голодание влияет на продолжительность...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4552
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.10.17 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
вы не подскажите примерную стоимость ентого заказа?

Лиль, ты хочешь Витале энто подсунуть вместо шарлотки? :-o :-o Думаешь прокатит? :oops:
А если помрёт от несварения? :-o :-o

Цитата:
Народный контроль:
кушать только чистое сало и запивать самогонкой!

а зачем так шикарно? Люди вон солнцеедством занимаются - это еще более экономно :oops:

[Исправлено: Алиса, 28.10.2017 - 20:05]
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Kairat stayer
Re: Ученые выяснили, как голодание влияет на продолжительность...




Отправлено: 28.10.17 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
можно и неспешной прогулки предложенной Кайратом...километра на два


Всё верно, еще желательно немножечко ускорятся, время от времени, полезное с приятным совмещать, тогда количество митохундриев увеличится.

Леха
Re: Ученые выяснили, как голодание влияет на продолжительность...




Отправлено: 28.10.17 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Таким образом, умеренное голодание замедляет возрастные изменения и увеличивает продолжительность жизни, считают ученые..."
Если так, тогда у нас должно быть много долгожителей! Мы видимо теперь будем проглатывать все то, что подсовывают под английским соусом! А честно говоря все это ерунда и без ученых это известно на протяжении веков. По мне все то, что рекомендуют из-за кордона вызывает только раздражение. Тоже мне ученые - доктора PD, магистры и т.п. Кстати это не ученая степень, а лишь очередная лестница академического образования по которой лазят кому не лень с бабками в кармане. У нас тоже развелись такие "ученые", которых надо учить и учить. Поэтому пусть не втирают в качестве открытия, то что в СССР знали 5 классе.

§ kbkz1980
Re: Ученые выяснили, как голодание влияет на продолжительность...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3944
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.10.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Лиль, ты хочешь Витале энто подсунуть вместо шарлотки? :-o :-o Думаешь прокатит? :oops:
А если помрёт от несварения?

Элис,чтоб цельных 4 тыщи потратить на мужика,????
Тилько китайские носки на ДР,более от меня ждать не стоит
:lol:
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капец
Re: Ученые выяснили, как голодание влияет на продолжительность...




Отправлено: 28.10.17 - 21:51
Комментарий удален модератором.

§ Алиса
Re: Ученые выяснили, как голодание влияет на продолжительность...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4552
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.10.17 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Тилько китайские носки на ДР,

ну готовь теперь Витале к ДР носки - считай что пообещала :oops: , думаю, ждать теперь будет хотя бы этого :oops:
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§ Kairat stayer
Re: Ученые выяснили, как голодание влияет на продолжительность...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 825
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 25.03.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
ну готовь теперь Витале к ДР носки - считай что пообещала , думаю, ждать теперь будет хотя бы этого


Недавно Виталий с грустью отмечал, что она с ОМ спелась и им якобы не до форума, помниться последний выставлял фото, то-ли в колготках или панталонах, с надписью быстрый и резкий как пуля или ракета. Точно оказывается такой.
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§ alex_60
Ученые выяснили, как голодание влияет на продолжительность жизни
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3163
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.03.19 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто подло.
Тему 2017 года вытаскивать. В каталажку таких. За разжигание. На три года.
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§ Kairat stayer
Ученые выяснили, как голодание влияет на продолжительность жизни
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 825
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 25.03.19 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:


Нет давности, длящийся, мой опыт работы в различных правоохранительных органах более двух десятков лет подсказывает обратное, поживём увидим.
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