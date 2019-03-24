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≡ "Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35274
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.03.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На сегодняшний день фактически местное время опережает географическое более, чем на час в 12 областных центрах Казахстана. Разница возникла еще в 1930 году при введении в СССР «декретного времени», отличающегося от времени часового пояса на 1 час.
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§ Victor Yang
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11363
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.03.19 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Перестроить детей, к

Чего их перестраивать? Они так высыпаться будут.
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§ Маркс
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 363
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 25.03.19 - 07:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
Ономасты, борцы с поясами - все из одной помойки.

Ну это если смотреть из канализации. Если немного подняться над поверхностью Земли, то можно увидеть значительную разницу между этими вопросами бытия.
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§ Маркс
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 363
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 25.03.19 - 08:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Это что получается летом будем вставать когда уже будет очень жарко!

Тем, кто спит до обеда все-равно ничем не поможешь. Остальные смогут просыпаться как привыкли, получая бонусом час времени.
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§ Тот самый
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 25.03.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А какое будет состояние детей, которые учатся со второй смены, это они будут домой приходить зимой, когда уже будет ничерта не видно!


Причем там вторая смена? У Вас дети-то есть вообще? Попробуйте 3-летних детей в 7 утра поднять в садик зимой. Солнце встанет только в 10 утра в декабре-январе и естественно, что организм сопротивляется. Вот это проблема.

Профессор /// выделил удобные факты и "забыл" о неудобных. Почему-то забыл профессор, что сейчас мы зимой по утрам тратим больше э/энергии, чем тратили бы в 5м часовом поясе и тем более в 4м. С 7 до 10 утра жжем свет, пока Солнце не встанет. Да и получаем тот же час вечером, о котором он говорит. Так что экономии 0, а то и в минусе мы. Ещё посчитать надо.

[Исправлено: Ольга Колоколова, 25.03.2019 - 16:01]
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§ Ольга Колоколова
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2305
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 25.03.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорогие пользователи! давайте воздержимся от хамских выражений и оскорблений в адрес человека, который высказал свою точку зрения по часовым поясам.Вот вы же свою высказываете, и никто по этому поводу (ну разве что друг друга) вас не оскорбляет, не посылает и не высказывает предположений об уровне вашего образования. Поверьте, в некоторых случаях соблазн есть).
Кстати - готовы предоставить место в газете и на сайте под рубрикой "Мнения" всем, кто сможет обосновать свою точку зрения на перенос времени. Мы, кстати, искали таковых среди сторонников переноса. И как-то не нашли пока. Пробел не поздно восполнить. Только текст оппонента прочтите, а то у некоторых получается по схеме "Не читал, но осуждаю".
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§ Victor Yang
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11363
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.03.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
сейчас мы зимой по утрам тратим больше э/энергии, чем тратили бы в 5м часовом поясе и тем более в 4м.

Вопрос: По какой причине в союзе (да и сейчас в некоторых странах) переводили летнее/зимнее время? Там что-то с экономией было связано, значит, мы сейчас, живя в летнем времени, ничего не экономим. Скажу про себя: летом меня, в принципе, часовой пояс вполне устраивает. А вот остальные времена года - нет.
Если согласиться с тем, что летом мы действительно эффективней используем светлое время суток, то остальной год - мы просто недосыпаем.

[Исправлено: Victor Yang, 25.03.2019 - 16:42]
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§ Тот самый
Re: "Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 25.03.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
давайте воздержимся от хамских выражений


Увлекся, извините. Но не мне одному мнение господина Абиля показалось однобоким. Попробуем подготовить факты и обосновать своё мнение.
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§ alex_60
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3163
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.03.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос по другому тут стоит.
Русские мы тут ра севере или казахи. Каз

ахи без обид
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