Kairat stayer Re: Самыми эффективными тренировками признаны повседневные дела #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 825

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:36 Tengrimix: В последнее время особую популярность приобрели высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ) - короткие упражнения с высокой нагрузкой продолжительностью от шести секунд до четырех минут, которые чередуются с отдыхом от 30 секунд до четырех минут. Такая система упражнений укрепляет сердце и сосуды, помогает быстро избавиться от лишнего веса и улучшает физическое состояние всего организма.



Всё верно, ранее отмечали пользу кратковременных высокоинтенсивных нагрузок в октябре 2017 года, при обсуждении заметки: Ученые выяснили, как голодание влияет на продолжительность жизни.



В части касающейся увеличения митохондрии, американцы 2012 и 2016 годах, в течение 4 недель проводили эксперименты с тремя группами исследуемых граждан, с целью установления, какие упражнения способствуют их росту.



1-группе применялись длительные тренировки.

2-группе спринтерские интервалы (30 сек), думаю отрезки от 30 до 200 метров, кто в возрасте до 150 метров.3-группе высокоинтенсивные интервалы (от 1-4 минут).



Итоговые результаты: увеличение митохондриального дыхания отмечалось во 2-группе, где применяли в течение 4 недель спринтерские интервалы (30 сек), при этом в 1 и 3 группах изменения не зафиксированы.



Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=28502&start=0#comment_1