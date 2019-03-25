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§ NG.kz
Самыми эффективными тренировками признаны повседневные дела
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35274
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.03.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вам приходилось не так давно подниматься по лестнице с тяжелыми сумками? Или, может, вы совершили легкую пробежку, чтобы успеть на автобус? Если да, то вы неосознанно выполнили так называемую эпизодическую высокоинтенсивную тренировку.
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§ Добрый земледелец
Re: Самыми эффективными тренировками признаны повседневные дела
Добрый земледелец


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 22.01.19
Отправлено: 25.03.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самая полезная статья из раздела медицины))
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§ Kairat stayer
Re: Самыми эффективными тренировками признаны повседневные дела
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 825
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 25.03.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Tengrimix: В последнее время особую популярность приобрели высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ) - короткие упражнения с высокой нагрузкой продолжительностью от шести секунд до четырех минут, которые чередуются с отдыхом от 30 секунд до четырех минут. Такая система упражнений укрепляет сердце и сосуды, помогает быстро избавиться от лишнего веса и улучшает физическое состояние всего организма.

Всё верно, ранее отмечали пользу кратковременных высокоинтенсивных нагрузок в октябре 2017 года, при обсуждении заметки: Ученые выяснили, как голодание влияет на продолжительность жизни.

В части касающейся увеличения митохондрии, американцы 2012 и 2016 годах, в течение 4 недель проводили эксперименты с тремя группами исследуемых граждан, с целью установления, какие упражнения способствуют их росту.

1-группе применялись длительные тренировки.
2-группе спринтерские интервалы (30 сек), думаю отрезки от 30 до 200 метров, кто в возрасте до 150 метров.3-группе высокоинтенсивные интервалы (от 1-4 минут).

Итоговые результаты: увеличение митохондриального дыхания отмечалось во 2-группе, где применяли в течение 4 недель спринтерские интервалы (30 сек), при этом в 1 и 3 группах изменения не зафиксированы.

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=28502&start=0#comment_1
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