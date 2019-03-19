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§ NG.kz
Кто имеет право пилить деревья вдоль нашего дома?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35274
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.03.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По мнению нашего пользователя Натальи, которая прислала нам видео процедуры обрезки деревьев по улице Темирбаева в Костанае, это имеет право делать ПКСК. Читательница возмущена тем, что обрезка по-прежнему ведется варварски, практически "под пенек"
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§ Козлов я
Re: Кто имеет право пилить деревья вдоль нашего дома?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 280
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.03.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деревья,что прямо под окном,на вид молодые. Зачем их спиливать? Чтобы все обрубки были одного роста?
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§ Гога
Re: Кто имеет право пилить деревья вдоль нашего дома?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 726
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.03.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вперед , к пустыне !! А вдруг кто в ветках спрячется ??
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§ Маркс
Кто имеет право пилить деревья вдоль нашего дома?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 363
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 19.03.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем спокойно! Это инопланетное вторжение. Лунатики делают привычный для себя пейзаж. Остановить их невозможно. Призывать к совести бесполезно. Начальство ЖКХ обработано сильнейшим мотивационным гипнозом, работники мотивированы приказами загипнотизированного начальства. Акимат боится развязать межпланетную войну, поэтому сидит тихо. Скоро лунатики начнут выкапывать кратеры для полного соответствия со своими лунными видами. Как только станет так же, как на Луне, селениты начнут массово заселяться в наш город. Кто не спрячется, они не виноваты.
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§ Гога
Re: Кто имеет право пилить деревья вдоль нашего дома?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 726
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.03.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Придут и спилят !! Даже на блог акима Кустаная можете написать . Там уже есть такие письма - ответ стандартный - Ваш вопрос принят к рассмотрению
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§ Гога
Re: Кто имеет право пилить деревья вдоль нашего дома?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 726
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.03.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Вопрос #11393 от 16/03/2019 добрый день! мы против вырубки и уничтжения деревьев, зачем так испоганили наш Кустанай? вы, наверно, помните, как в наше советское время город процветал, а сейчас страшный город. руководитель кх Тарасов, говорил, что до 2019 года кронирование проводилось с нарушениями, просьба предоставить отчет кто и каким образом был наказан за нарушения. Второе: куда деваются сотни и тысячи кубов спилом, кому продаются, где деньги? Это миллионы тенге. Услышьте людей, мы против кронирования! Имя: Абиль А.А. Ответ получен Отвечает Кайрат Ахметов Здравствуйте! Ваш вопрос принят к рассмотрению.
- это с блога акима города .
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§ drakon
Кто имеет право пилить деревья вдоль нашего дома?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15943
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.03.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Скоро лунатики начнут выкапывать кратеры

Так уже они давно - выкапывают.
В НГ даже спец.рубрики - имеются.
Улучшим наш город, Абонентский
ящик. Ничего - не помогает,
лунатики знают - своё дело... :lol:
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§ Серый волк
Кто имеет право пилить деревья вдоль нашего дома?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10002
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.03.19 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любой человек разумный, обучавшийся когда-то в школе, вполне может понять происходящее и сделать выводы.
Ну если конечно при окружающем движении вниз по эволюционной лестнице существо, претендующее на наименование человек, не утратило необходимых навыков к анализу окружающей действительности.

Один из вариантов происходящего, как бы комично это не звучало, это то, что деревья не только источник стоящих денег дров ///и не только средство запустить грязные руги в бюджеты с целью их облегчения на статье подрезка.
Но это ещё и лакмусовая бумажка! Да, да, да, и ещё раз Да скажите, если понравится! ;-)

Предположим, что /// в отдел ЖКХ принимают специального персонажа. Эдакого ЗИЦ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЖКХ.
Основная задача которого кромсать, гадить и пакостничать в городе!
При этом остальные сидящие в креслах могут преспокойно наблюдать, а не схватят ли этого зиц председателя соответствующие органы.
он- просто индикатор того, что жуликив не трогают и можно вполне окучивать и растаскивать бюджеты государства абсолютно безопасно и далее. :lol:
Эти /// даже НАПРОТИВ ОКОН КНБ испоганиили улицы и ничего! Все прекрасно в акиматии!
Зелёный свет и все блага! ///

[Исправлено: Ольга Колоколова, 20.03.2019 - 19:37]
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§ Серый волк
Re: Кто имеет право пилить деревья вдоль нашего дома?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10002
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.03.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://www.youtube.com/watch?v=q5qjYCZ_AFU

Нынешние ЗИЦ Председатели ЖКХ конечно немного отличаются, но суть отлично видна!

:lol:
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§ Гога
Кто имеет право пилить деревья вдоль нашего дома?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 726
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.03.19 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не смог фото вставить

[Исправлено: Гога, 25.03.2019 - 13:42]
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