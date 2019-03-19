Серый волк Кто имеет право пилить деревья вдоль нашего дома? #7





(Пользователи) Сообщений: 10002

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 20:02 Любой человек разумный, обучавшийся когда-то в школе, вполне может понять происходящее и сделать выводы.

Ну если конечно при окружающем движении вниз по эволюционной лестнице существо, претендующее на наименование человек, не утратило необходимых навыков к анализу окружающей действительности.



Один из вариантов происходящего, как бы комично это не звучало, это то, что деревья не только источник стоящих денег дров ///и не только средство запустить грязные руги в бюджеты с целью их облегчения на статье подрезка.

Но это ещё и лакмусовая бумажка! Да, да, да, и ещё раз Да скажите, если понравится!



Предположим, что /// в отдел ЖКХ принимают специального персонажа. Эдакого ЗИЦ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЖКХ.

Основная задача которого кромсать, гадить и пакостничать в городе!

При этом остальные сидящие в креслах могут преспокойно наблюдать, а не схватят ли этого зиц председателя соответствующие органы.

он- просто индикатор того, что жуликив не трогают и можно вполне окучивать и растаскивать бюджеты государства абсолютно безопасно и далее.

Эти /// даже НАПРОТИВ ОКОН КНБ испоганиили улицы и ничего! Все прекрасно в акиматии!

Зелёный свет и все блага! ///



[Исправлено: Ольга Колоколова, 20.03.2019 - 19:37]