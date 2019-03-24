Цитата: abaika95:

А какое будет состояние детей, которые учатся со второй смены, это они будут домой приходить зимой, когда уже будет ничерта не видно!





Причем там вторая смена? У Вас дети-то есть вообще? Попробуйте 3-летних детей в 7 утра поднять в садик зимой. Солнце встанет только в 10 утра в декабре-январе и естественно, что организм сопротивляется. Вот это проблема.



Профессор /// выделил удобные факты и "забыл" о неудобных. Почему-то забыл профессор, что сейчас мы зимой по утрам тратим больше э/энергии, чем тратили бы в 5м часовом поясе и тем более в 4м. С 7 до 10 утра жжем свет, пока Солнце не встанет. Да и получаем тот же час вечером, о котором он говорит. Так что экономии 0, а то и в минусе мы. Ещё посчитать надо.



[Исправлено: Ольга Колоколова, 25.03.2019 - 16:01]