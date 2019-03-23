Vital За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае #75





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7397

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:41 Нормально б платили и не кто б не воравал. А то повешали на водителя патент, за ремонт не платят, отпусков нет. Щас даже в самой захудалой шараге спецовку выдают. А автобусники все покупают за свой счет. Я знаю что даже инструментов нет в автопарках, все из дома тащят.