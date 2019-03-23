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§ NG.kz
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35274
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.03.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водители автобусов, обслуживающих в Костанае городские пассажирские маршруты, написали коллективное письмо акиму области Архимеду Мухамбетову, в котором изложили накопившиеся у них проблемы. Водители обвались к главе оюласти накануне тендера на пассажирские перевозки, который намечен на 8 апреля.
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§ Vital
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7397
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.03.19 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормально б платили и не кто б не воравал. А то повешали на водителя патент, за ремонт не платят, отпусков нет. Щас даже в самой захудалой шараге спецовку выдают. А автобусники все покупают за свой счет. Я знаю что даже инструментов нет в автопарках, все из дома тащят.
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§ Анатолий
Re: За помощью к акиму области обратились водители автобусных...
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 25.03.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А автобусники все покупают за свой счет

Всё верно.
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§ Victor Yang
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11362
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.03.19 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий:
я помогу ему в оплате налогов.

Кстати, а если регистрировать водителей как самозанятых - платежей не меньше будет?
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