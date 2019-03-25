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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3160
Регистрация: 24.05.18
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|Отправлено: 25.03.19 - 10:23
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|спорт ру пишет
////Астана – ну очень странное место. Даже без смены названия. Центр там наполнен небоскребами и стеклянными бизнес-кварталами, но под ногами всюду грязь, глубокий снег и пачкающаяся голая земля. Шагать по Астане в чистой обуви можно не более двух минут – там нет ни одной очищенной от начала до конца дорожки. Другая странность: на смотровой площадке Байтерек (напоминает шарик мороженого в высоком рожке) поставили золотые перила, но зачем-то затемнили окна. Ничего не видно, а мы туда вообще-то за панорамными видами поднимались. И в этом вся Астана.В разваленном бараке у стадиона продают водку. Снова грязь и огромные лужи Спортивный квартал еще более контрастный. В одном метре от современных и обтекаемых хоккейной арены «Барыса» и футбольной «Астана Арены» начинается диковатый частный сектор – косые дома, огромные лужи, в которых можно похоронить автобус, снова грязь, земля, глубокий снег и поваленные доски, чтобы как-то доплыть до стадиона.////
почитайте , если интересно, там еще много такого , с фотками,
//Единственное развлечение для болельщиков – раздолбанный синий вагончик с работающей печью и дымящейся трубой. При входе стоит жестяное ведро с мусором, лопата и толстые перчатки для растопки. Дрова подкладывают в печь прямо с улицы – и это единственный продуктовый магазин возле стадиона.///
[Исправлено: alex_60, 25.03.2019 - 10:27]
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