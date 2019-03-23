Серый волк За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае #60





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 03:36 Зарисовка два года назад.

город Сочи.

Остановка, пыль, неубранная грязь кругом. Подъезжает битое с трёх углов корыто белого цвета, которое когда-то до зарастания ржавчиной можно было назвать хюндай типа автобус ПАЗ, только корейский. Коробка скрежещет. Сцепление на издыхании. За рулём небритый абрэк спустившийся явно с гор. Водить умеет кое как, ведёт себя на дороге как свинья. Подрезает, обгоняя легковые. Пытается втиснуться на забитую остановку со второй полосы.

Не пускают. Ругань на всю улицу с другими подобными хюндаеводами.



Во время олимпиады здесь были большие новые низкопольные, чистые автобусы, с ценой три рубля.

Я когда ездил ранее в Дагомыс к чистому морю, а это уже пригород, то даже удивился, когда водитель сказал шесть рублей. Переспросил, может шестьдесят, а послышалось шесть.

Но потом всё это исчезло и в краю коррупции краснодырского края теперь дикари на ушатанных корытах возят за 17 рублей и дерутся за них.



Подъезжаем к вокзалу. Вся парковка забита автобусами, многие стоят хаотично, как брошенные окурки. Сплошные гудки, и ругань. Автобусы не могут убраться с Горького и тромбят улицу не имея возможности подъехать к занятой площади у вокзала.

Водитель достаёт дубину и идет кошмарить зад автобуса, который не даёт заехать к вокзалу.

Реально здоровенная дубина, увесистей биты.

Все автобусы битые. Абсолютно все.

Мат, полудикий ор на нерусском и русском с акцентом, сигналы и стук на всю привокзальную площадь.



В мэрии Сочи одичамба. Конкретная такая. И коррумпировано все насквозь...