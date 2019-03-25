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§ NG.kz
Самыми эффективными тренировками признаны повседневные дела
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35274
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.03.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вам приходилось не так давно подниматься по лестнице с тяжелыми сумками? Или, может, вы совершили легкую пробежку, чтобы успеть на автобус? Если да, то вы неосознанно выполнили так называемую эпизодическую высокоинтенсивную тренировку.
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§ Добрый земледелец
Re: Самыми эффективными тренировками признаны повседневные дела
Добрый земледелец


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 22.01.19
Отправлено: 25.03.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самая полезная статья из раздела медицины))
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