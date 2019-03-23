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≡ За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35274
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.03.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водители автобусов, обслуживающих в Костанае городские пассажирские маршруты, написали коллективное письмо акиму области Архимеду Мухамбетову, в котором изложили накопившиеся у них проблемы. Водители обвались к главе оюласти накануне тендера на пассажирские перевозки, который намечен на 8 апреля.
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§ Серый волк
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Серый волк


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Сообщений: 10002
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.03.19 - 03:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зарисовка два года назад.
город Сочи.
Остановка, пыль, неубранная грязь кругом. Подъезжает битое с трёх углов корыто белого цвета, которое когда-то до зарастания ржавчиной можно было назвать хюндай типа автобус ПАЗ, только корейский. Коробка скрежещет. Сцепление на издыхании. За рулём небритый абрэк спустившийся явно с гор. Водить умеет кое как, ведёт себя на дороге как свинья. Подрезает, обгоняя легковые. Пытается втиснуться на забитую остановку со второй полосы.
Не пускают. Ругань на всю улицу с другими подобными хюндаеводами. :lol:

Во время олимпиады здесь были большие новые низкопольные, чистые автобусы, с ценой три рубля.
Я когда ездил ранее в Дагомыс к чистому морю, а это уже пригород, то даже удивился, когда водитель сказал шесть рублей. Переспросил, может шестьдесят, а послышалось шесть.
Но потом всё это исчезло и в краю коррупции краснодырского края теперь дикари на ушатанных корытах возят за 17 рублей и дерутся за них.

Подъезжаем к вокзалу. Вся парковка забита автобусами, многие стоят хаотично, как брошенные окурки. Сплошные гудки, и ругань. Автобусы не могут убраться с Горького и тромбят улицу не имея возможности подъехать к занятой площади у вокзала.
Водитель достаёт дубину и идет кошмарить зад автобуса, который не даёт заехать к вокзалу.
Реально здоровенная дубина, увесистей биты.
Все автобусы битые. Абсолютно все.
Мат, полудикий ор на нерусском и русском с акцентом, сигналы и стук на всю привокзальную площадь.

В мэрии Сочи одичамба. Конкретная такая. И коррумпировано все насквозь...
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§ Народное мнение
Re: За помощью к акиму области обратились водители автобусных...
Народное мнение


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 23.10.18
Отправлено: 24.03.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот именно так и есть, сидят и пересматривают. Добринцоф если не в курсе, не оставляй свое мнение. А пишу я потому, что против. Нужны подсчеты. Сомневаюсь, что твои продавцы всем чеки дают.
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§ Добринцофф
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Добринцофф


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Сообщений: 6433
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.03.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народное мнение:
Добринцоф если не в курсе, не оставляй свое мнение.

Надо было у вас спросить,прежде чем оставлять? :lol:
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§ Добринцофф
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6433
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.03.19 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народное мнение:
А пишу я потому, что против.

Вас много таких противников,а когда весь парк встанет и автобус надо будет ждать по часу,тогда любые денежки заплатите лишь бы уехать.
Лисапед купите,один раз вложился потом бесплатно :lol:
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§ Анатолий
Re: За помощью к акиму области обратились водители автобусных...
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 25.03.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
То есть, официальной зарплаты нет?

То есть как её нет,а это кто Вас выпустит зарабатывать деньги без налогов,у каждого водителя если он не оформлен на предприятии перевозчика ,оформлен патент на доход до 300000 тенге.Которые он потом просидев пол месяца в яме не заработал.а налог оплатил.Вот поэтому и жалуются водители так как отработать положенных 15 смен ему на таком гнилом транспорте просто остаётся смен 10 а ремонт при этом не оплачивается.в итоге за 10 смен и ещё плюс выходные и праздники как в марте,то за месяц принесёт в семью 60000тыс и 18 часов не быть дома.Я бы посмотрел на Вас после такой работы.
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§ Анатолий
Re: За помощью к акиму области обратились водители автобусных...
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 25.03.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народное мнение:
А пишу я потому, что против. Нужны подсчеты.

Подсчёты конечно нужны,но эффекта они дают мало.Очень объёмный труд.Можно проверить одного,двух не честных водителей,а вы думаете все остальные честные? Вечером пришло 50 машин и все не довезли процентов 5,начинаешь всех считать с ошибками, как правильно Добринцов подметил а водитель не согласен с подсчётом-тогда что в суд? Вы его можете выгнать,на его место придёт другой ещё хуже.Также и продавцы и все кто имеет доступ к деньгам,а чиновники не воруют?там без нал, а пилят.Каждый день в новостях и смотришь там украли,того посадили.Что то я мало верю в эту честность.
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§ Victor Yang
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11362
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.03.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий:
ещё плюс выходные и праздники как в марте,

А что в праздники - транспорт не работает? Или, в смысле, ремонт не идёт?
Цитата:
Анатолий:
оформлен патент на доход до 300000 тенге

Это что получается - принудительное предпринимательство? Пусть сажают всех на оклады со 170-часовым рабочим месяцем и все риски несёт перевозчик.
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§ Анатолий
Re: За помощью к акиму области обратились водители автобусных...
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 25.03.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А что в праздники - транспорт не работает?

А в праздники пассажиро поток очень низкий ,студентов нет,школьников нет,рабочие сидят дома,а водитель катается ,что бы заправить автобус без зарплаты
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§ Анатолий
Re: За помощью к акиму области обратились водители автобусных...
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 25.03.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот праздник Наурыз,кому праздник а кому каторга 5 дней отдыха а водители на принудительный бесплатный труд,кто не верит пусть сядет и посмотрит какакой утром до 11 часы пик?
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§ Анатолий
Re: За помощью к акиму области обратились водители автобусных...
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 25.03.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Пусть сажают всех на оклады со 170-часовым рабочим месяцем и все риски несёт перевозчик.

Перевозчик и так в убытке,как он ещё примет в штат водителей и даст по окладу и оплатит соц пакет работнику-это же разорение.Водиле ,что был бы хороший оклад так он бы только вздохнул,только вопрос -кто ему его даст.
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§ Victor Yang
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11362
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.03.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий:
что был бы хороший оклад

А какой будет хороший оклад при 40-часовой рабочей неделе?
И всё-таки выход - в маршрутных такси. Увеличить интервал движения автобусов, уменьшить их парк. Капитальные вложения на маршрутки на порядок меньше и цену можно рыночную ставить. При этом маршрутными такси могут владеть те же перевозчики и даже можно включить в условия тендера их наличие. Ну или опыт других городов изучить, по населению и плотности близкий к нашему.

[Исправлено: Victor Yang, 25.03.2019 - 11:50]
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§ Анатолий
Re: За помощью к акиму области обратились водители автобусных...
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 25.03.19 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А какой будет хороший оклад при условии 40-часовой рабочей недели?

Так где взять столько водителей автобусов это же в два раза если сейчас они работают по 16 часов и то не хватает.Тогда с 6 до 14 отработал а потом пешком.
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§ Victor Yang
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11362
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.03.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий:
Так где взять столько водителей автобусов это же в два раза если сейчас они работают по 16 часов и то не хватает

Если отталкиваться от статьи, фонд времени за день - 18,5 часов. Месячный получается 555 часов, делим на норму рабочего времени одного работника, т. е. на 170 часов, получаем 3,3 смены. Если в три смены работать, переработка у каждого получится по 4 часа в неделю. Это всяко лучше чем 20, как сейчас.
Просто сейчас получается что все свои проблемы перевозчик навесил на работников, а риски он должен нести сам.
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§ Анатолий
Re: За помощью к акиму области обратились водители автобусных...
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 25.03.19 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Если в три смены работать,

Я же и говорю,для того чтобы организовать трёх сменку на один автобус надо три водителя,для этого надо что бы за воротами предприятия перевозчика стояла очередь из водителей (с вечерней проверкой) тогда да,но для этого должна быть заинтересованость в оплате,которую никто не может обеспечить при низкой стоимости проезда.В водители автобуса кто идёт? Правильно-нигде не берут ,пойду на автобус и приходится брать их и мучатся с ними-потому что не благонадёжные.
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§ Анатолий
Re: За помощью к акиму области обратились водители автобусных...
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 25.03.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народное мнение:
250 минимум зарабатывает.

Пусть Ваш друг обратится ко мне,я помогу ему в оплате налогов.
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